Tottenham : le constat alarmant d'Antonio Conte

La première demi-finale de League Cup entre Chelsea et Tottenham a rapidement tourné du côté des Blues. Meilleurs dans tous les compartiments du jeu, les hommes de Thomas Tuchel l'ont logiquement emporté 2-0 grâce à des buts de Havertz (5e) et Davies contre son camp (34e). Déjà menés d'un break à la pause, les Spurs n'ont jamais su comment réagir par la suite. Ils ne se sont procuré qu'une seule petite occasion par Lo Celso dans le temps additionnel. Un bilan bien maigre.

Cette piètre performance a contraint Antonio Conte après la rencontre à un constat qui fait mal. Son équipe est très loin de son adversaire. «Dès le départ, Chelsea s'est montré très supérieur à nous. Nous avons beaucoup souffert en première période, nous parlons d'une des meilleures équipes du monde quand même. Il n'y a pas de comparaison possible avec notre équipe. Aujourd'hui, nous avons vu la différence entre les deux équipes. C'est très clair, il y a un écart important», concède l'Italien, avant de poursuivre.

Conte a du travail devant lui

«Nous avons besoin de temps et de patience. Tout le monde doit être patient. Le niveau de Tottenham a beaucoup baissé ces dernières années, nous devons nous battre pour gagner chaque match. Nous devons être humbles et continuer à travailler. Cela ne suffira pas de se renforcer au mercato, nous devrons nous battre jusqu'au bout pour garder une bonne place au classement. Si nous pensons que nous n'en sommes pas loin, nous ne sommes pas dans le bon chemin.» Des déclarations fortes.

Face à son ancienne équipe (2016-2018), il a dû reconnaître son infériorité, mais il va même plus loin. Si le mercato peut éventuellement rétrécir un peu l'écart qui sépare les deux équipes, les Spurs ont affiché un niveau de jeu inquiétant pour la suite de la saison. Et là, le marché des transferts ne peut pas y faire grand-chose. Arrivé en novembre en remplacement de Nuno Espirito Santo, Antonio Conte a du pain sur la planche. Il sait déjà tout ça. Mais après l’élimination en Europa Conférence League, et celle presque actée en League Cup en plus d'une décevante 6e place en Premier League, ça commence à faire beaucoup...