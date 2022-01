EFL Cup : Chelsea domine facilement Tottenham et se rapproche de la finale

Si la rencontre prévue entre Arsenal et Liverpool a été reportée suite à la demande des Reds, frappés par le Covid-19, l'EFL Cup nous offrait ce mercredi soir la première demi-finale aller entre Chelsea et Tottenham à Stamford Bridge. Presque quatre mois après le large succès des Blues chez les Spurs en Premier League, les deux équipes se retrouvaient donc dans une autre compétition, et pour la première manche. Après l'épisode Lukaku et son interview fracassante en Italie, Thomas Tuchel décidait de titulariser son attaquant belge dans un 4-2-3-1. En face, Antonio Conte alignait son équipe en 3-4-3 avec Lloris dans les cages et le buteur Kane en pointe. Et pour ce choc, le public ne devait pas être en retard en tribunes.

La suite après cette publicité

Après une première opportunité pour Lukaku (1ère), qui optait pour la passe plutôt que la frappe, les Blues frappaient grâce à Havertz. Marcos Alonso interceptait une bien mauvaise passe de Tanganga pour servir l'Allemand qui, d'une frappe déviée par Sanchez, ouvrait le score face à Lloris (5e, 1-0). Sonnés après ce but encaissé rapidement, les joueurs d'Antonio Conte n'arrivaient pas à relever la tête. Le gardien français devait même sauver les siens devant Havertz (12e), avant une frappe contrée de Mount (15e). Derrière, le rythme de ce premier acte redescendait considérablement, et il fallait attendre la demi-heure de jeu pour revoir une occasion. Ou un but plutôt. Car sur un coup-franc tiré depuis la droite, le malheureux Tanganga dégageait le ballon de la tête sur Davies qui marquait contre son camp (34e, 2-0).

Des Spurs presque ennuyants

La première période était plus que compliquée pour les Spurs, qui n'étaient pas loin d'encaisser un troisième but de Lukaku, mais la tête du Diable Rouge frôlait le poteau de Lloris (41e). Pour faire bouger les choses, du moins essayer, Antonio Conte remplaçait Doherty par Ndombélé à la pause, alors que Thomas Tuchel lançait Werner à la place de Havertz. Des changements qui n'apportaient rien, et la première occasion de ce deuxième acte était pour Tottenham, avec ce coup-franc de Kane détourné par Kepa (50e). Une réelle bataille dans l'entrejeu et moins d'occasions : les vingt-deux acteurs faisaient moins le show depuis la reprise et Lloris s'imposait lui devant Ziyech (53e), avant de sortir une tentative de lob de Werner sur une superbe passe du Marocain (66e).

Comme avant la mi-temps, les Blues étaient les plus dangereux et Ziyech, encore lui, tentait sa chance sans accrocher le cadre (77e). Du côté des bancs de touche, les changements se multipliaient mais Tottenham n'offrait toujours rien d'intéressant sur la pelouse de Stamford Bridge. Les séquences de possession des Spurs étaient souvent longues mais face au pressing des blues, Kane et ses partenaires n'arrivaient pas à approcher la surface de Kepa. Le portier espagnol restait cependant vigilant sur un ultime tir de Lo Celso (88e). Devant leur public, et au terme d'un match globalement maîtrisé, Chelsea s'imposait 2-0 et prenait une belle option pour la finale avant le match retour mercredi prochain, au Tottenham Hotspur Stadium.