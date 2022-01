Tottenham est en plein panic buy

La suite après cette publicité

Ça y est, on peut parler de panique à Tottenham. C'est même la presse anglaise qui le dit. Le Telegraph en fait ses choux gras ce samedi matin avec un titre équivoque. «Tottenham a appuyé sur le bouton panique pour sauver son mercato de janvier.» Il est vrai que le constat est simple. Antonio Conte, arrivé en novembre, a réclamé des recrues. Nous sommes à moins de trois jours de la fermeture du marché et absolument personne n'est arrivé, alors qu'il risque d'y avoir des départs entre Lo Celso et peut-être Tanguy Ndombélé.

L'entraîneur italien a de quoi s'inquiéter. Les Spurs ont pourtant été sur de nombreux dossiers. Un accord était même presque bouclé avec Wolverhampton pour le transfert d'Adama Traoré mais l'attaquant va finalement rejoindre le FC Barcelone. Luis Diaz va quant à lui signer à Liverpool pour 60 M€. C'est cette fois la légendaire frilosité de Daniel Levy qui a encore fait des siennes puisque le club de Londres n'a proposé "que" 45 M€.

Trouver des solutions d'urgence

Fabio Paratici, le directeur du football, et son équipe n'ont pas eu le temps de contre-attaquer, au grand désarroi d'Antonio Conte. L'ancien sélectionneur risque de ne pas cacher sa frustration. Ce n'est pas le genre de la maison, lui qui a déjà descendu ses joueurs publiquement il n'y a pas si longtemps. Face à cette situation, Tottenham a donc «appuyé sur le bouton panique» afin de donner satisfaction à un entraîneur qui a tout de même relevé une situation sportive très mal engagée en début de saison.

Paratici, ancien dirigeant de la Juventus, s'est tourné vers son ancien club pour négocier la venue sur le gong de Dejan Kulusevski. Les négociations débuteront au minimum par un prêt avec option d'achat car la Vieille Dame a besoin d'argent frais ou au moins de libérer de la masse salariale depuis le transfert de Vlahovic. La Cope évoquait elle il y a quelques heures la piste Alvaro Morata, prêté actuellement à la Juve par l'Atlético et qui ne devrait pas rejoindre le Barça. Bref, à Tottenham, on doit trouver des solutions d'urgence...