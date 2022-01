Liverpool en passe de s'offrir Luis Diaz pour 60 M€

La suite après cette publicité

Alors que les trois membres de son trio d'attaque arrivent en fin de contrat en juin 2023, Liverpool doit commencer à anticiper l'avenir et de possibles futurs départs de ses stars en recrutant des joueurs maintenant pour qu'ils puissent s'intégrer à l'équipe. Mohamed Salah et Sadio Mané étant encore présents à la CAN, Jürgen Klopp souhaite également que leur remplaçant soit opérationnel immédiatement afin de ne pas être distancé par Manchester City.

Les Reds auraient trouvé leur bonheur du côté de Porto, avec l'ailier colombien Luis Diaz, selon The Athletic. Les pensionnaires d'Anfield devanceraient donc les Spurs de Tottenham dans la course au co-meilleur buteur de la dernière Copa América. Pour rappel, les Portugais espéraient récupérer 80 M€ dans la transaction, mais les clubs intéressés n’ont jamais offert un tel montant.

Tottenham battu sur le fil

Premiers à dégainer, les Spurs avaient mis 45 M€ puis 57 M€ sur la table. Les négociations étaient en bonne voie, mais la presse anglaise a indiqué que tout aurait été bloqué par les agents du joueur. La raison ? Jorge Mendes aurait voulu s’immiscer dans le deal. Une aubaine pour les Reds qui seraient en passe de rafler la mise.

Liverpool aurait réussi à négocier un transfert à 60 M€ bonus compris (45 M€ fixes + 15 M€ de bonus). Muet depuis le début du mercato hivernal, le club de la Mersey n’a donc pas hésité à envoyer du lourd pour arracher la nouvelle pépite du FC Porto auteur de 16 buts et 6 passes décisives en 28 matches, toutes compétitions confondues cette saison.