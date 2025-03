OM : le PSG répond à Véronique Rabiot

Le retour d’Adrien Rabiot au Parc des Princes a, sans surprise, été marqué par des insultes à l’encontre du joueur de l’Olympique de Marseille. Depuis, le joueur a réagi sur ses réseaux sociaux. Idem pour sa mère Véronique qui a annoncé vouloir porter plainte. Depuis, le club de la capitale a répondu. «Le Club condamne fermement toute initiative portant atteinte à la dignité et appelle l’ensemble des acteurs à adopter la même position, afin de garantir des tribunes exemplaires, sereines et respectueuses», a déclaré le club de la capitale à France Info.

«On est allés au bout de cette campagne, on a fait le maximum pour que ces événements n’aient pas lieu», affirme-t-on, par ailleurs, au club où on aimerait que tous les acteurs prennent leurs responsabilités. «On ne réglera pas ça tout seuls», a également déploré un dirigeant. Les nombreuses insultes dont a été l’objet Bradley Barcola à Lyon n’ont pas été oubliées, «sans que cela ne suscite autant de réactions. Nous sommes face à un problème que l’on rencontre dans tous les stades de France, il ne faut pas juste cibler le Parc des Princes et le PSG». Voilà qui est dit !