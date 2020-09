Ismaïla Sarr star du sprint final du mercato en Premier League

Voilà un dossier qui pourrait bien mettre le feu en Angleterre, dans la dernière ligne droite du mercato. Ismaïla Sarr (22 ans), sous contrat avec Watford, relégué en Championship, jusqu'en juin 2024, est l'un des joueurs les plus demandés du moment. Et pas par n'importe qui.

Auteur de 5 réalisations et 4 passes décisives pour sa première saison en Premier League, l'attaquant international sénégalais (29 sélections, 4 réalisations) a tapé dans l’œil de Liverpool. Le Daily Mail assure ainsi ce vendredi que les Reds, qui s'apprêtent à accueillir Thiago (29 ans, Bayern), sont venus aux renseignements tout récemment.

Mise à prix : 40 M€

Jürgen Klopp et ses équipes voient en lui une doublure idéale pour suppléer ou faire souffler son compatriote Sadio Mané ou Mohamed Salah. Les Scousers ne sont pas les seuls sur le coup puisque The Independent nous apprend de son côté que l'ancien Messin, acheté 30 M€ à Rennes l'été dernier, fait partie d'une short-list dressée par Manchester United en cas d'échec pour Jadon Sancho (20 ans, Borussia Dortmund).

On retrouve le Lion de la Teranga aux côtés d'Ivan Perisic (Inter), Kingsley Coman (Bayern Munich) et Douglas Costa (Juventus), explique aussi ESPN. Si tout cela se confirme, on pourrait bien assister à une bataille à coups de millions. Le Mirror assure en effet que Watford demande au moins 40 M€ pour le lâcher.