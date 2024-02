Liga : l’Athletic Bilbao écrase Majorque

Vainqueur après la prolongation du FC Barcelone en quart de finale de la Coupe du Roi, l’Athletic Club calait à Cadix ensuite en championnat, de quoi ralentir leur course pour les places européennes. Finalement, pour le compte de la 23e journée de Liga, Bilbao se relançait parfaitement à San Mamés en s’imposant avec la manière face au RCD Majorque, qui ne gagnait plus en championnat depuis plus d’un mois (4-0).

La suite après cette publicité

{"key":"api_embed_match_teams_standings","matchId":"5423910789124807007"}

La première période était marquée par l’efficacité de l’ancien Parisien Yuri Berchiche, auteur d’un doublé en début de match (3e, 16e). Après l’heure de jeu, Gorka Guruzeta creusait la marque pour son 9e but de la saison, avant que le vétéran basque Iker Munian ne scelle le sort de la rencontre à la fin du temps réglementaire (89e). Un large pour permettre aux Rojiblancos de revenir provisoirement à deux points au classement du Barça et de l’Atlético. Majorque reste 15e, à quatre points de la zone rouge.