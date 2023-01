Ludovic Ajorque signe à Mayence

Attaquant du Racing Club de Strasbourg depuis l’été 2018, Ludovic Ajorque (28 ans) a brillé avec le club alsacien au cours des quatre dernières saisons où il a remporté la Coupe de la Ligue 2019 et a disputé 151 matches pour 51 buts et 19 offrandes. Passé proche d’un transfert au Hertha Berlin l’an dernier, il est finalement resté avec l’actuel 16e et premier non relégable.

Digérant mal ce moment (13 matches, 1 but), il va rejoindre la Bundesliga et notamment Mayence comme nous vous l’avons révélé. Dans un communiqué, le club allemand a annoncé la nouvelle : «le FSV Mayence 05 a recruté l’attaquant français Ludovic Ajorque. L’avant-centre de 1,96 m vient du Racing Club Strasbourg, pour qui il a marqué 51 buts et délivré 19 passes décisives en 151 matchs compétitifs. Ajorque a aussi du succès à l’international : deux buts et une passe décisive en six matches de Ligue Europa. Le gaucher de 28 ans a signé un contrat à Bruchweg jusqu’au 30 juin 2026. Les deux clubs se sont mis d’accord pour ne pas divulguer les modalités de transfert.» Il portera le numéro 17 avec l’actuel 12e de Bundesliga.

