FFF : Philippe Diallo milite pour que Kylian Mbappé reste en France

Emmanuel Macron s’est déjà déclaré publiquement pour insister Kylian Mbappé à rester au PSG cette saison. Cette fois, c’est Philippe Diallo dans Le Parisien qui imite le président de la République. Sur le ton de l’humour, le nouveau président de la Fédération Française de Football invite l’attaquant à rester le plus longtemps possible en France pour préserver l’attractivité du championnat.

«Tout le monde a envie d’avoir les meilleurs joueurs dans son championnat (rires). Ce sont eux qui font rêver, qui changent les matchs. Si vous me dîtes, doit-il rester ? Ma réponse est "plus longtemps, il est en France, mieux c’est pour le foot français". Mais il ne m’appartient pas, en tant que président de la fédération, de me substituer à la volonté d’un joueur», insiste Philippe Diallo avec plus de sérieux.

