Man Utd : Cristiano Ronaldo critique encore Erik ten Hag

On n’arrête plus Cristiano Ronaldo. Ces derniers jours, la star portugaise multiplie les interviews. Interrogé par son ancien coéquipier Rio Ferdinand sur YouTube, le quintuple Ballon d’Or a évoqué le cas d’Erik ten Hag. Un entraîneur avec lequel il ne s’est pas vraiment entendu lors de son deuxième passage à Manchester United. CR7 s’était d’ailleurs senti trahi par le Néerlandais. Ce mercredi, il a de nouveau critiqué ETH et son manque d’ambition. «Comme je vous l’ai dit, Manchester, ils doivent tout reconstruire, à mon avis. L’entraîneur dit qu’ils ne peuvent pas rivaliser pour gagner la Premier League et la Ligue des champions. En tant qu’entraîneur de Manchester United, vous ne pouvez pas dire que vous n’allez pas vous battre pour gagner le championnat ou la Ligue des champions. Il faut se dire mentalement : "écoutez, peut-être que nous n’avons pas ce potentiel, mais je ne peux pas dire ça. Nous allons essayer. Il faut essayer". »

Ensuite, CR7 a évoqué l’arrivée de Ruud van Nistelrooy dans le staff d’ETH. Selon lui, cela peut être une bonne chose pour les Red Devils. « Si Ten Hag écoute Ruud, peut-être qu’il pourra (s’aider lui-même). Je pense que cela peut beaucoup aider parce qu’il connaît le club et le club devrait écouter les gars qui étaient là. Vous (Rio Ferdinand) ou Roy Keane ou Paul Scholes ou Gary Neville, peu importe, Sir Alex Ferguson. Vous ne pouvez pas reconstruire un club sans connaissances (…) Les gens qui comprennent le football, à 99 %, sont ceux qui étaient présents dans le vestiaire. Ils savent comment gérer les joueurs. Ce sont les gens qui comprennent ces choses. Je pense donc que Ruud va aider parce qu’il a fait partie du club. Il connaît le club. Il connaît les supporters. Si l’entraîneur l’écoute, je pense qu’ils peuvent améliorer un peu le club.» Le message est passé.