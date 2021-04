Serie A : Naples gifle la Lazio

A l'occasion de la 32ème journée de Serie A, Naples recevait la Lazio Rome au stade Diego Armando Maradona. Tenus en échec par l'Inter (1-1) dimanche dernier, les hommes de Gennaro Gattuso pouvaient se rapprocher du podium en cas de succès ce soir. De son côté, le club romain victorieux de Benevento (5-3) le week-end dernier, visait la cinquième place et pouvait dépasser son adversaire du soir en cas de résultat positif. La rencontre démarrait idéalement pour le Napoli qui bénéficiait d'un penalty pour une faute sur Manolas dans la surface. Insigne ne tremblait pas et transformait la sentence (1-0, 7e). Cinq minutes plus tard, Politano réalisait le break sur un service de Mertens (2-0, 12e). Au retour des vestiaires, Naples assénait le coup de grâce et Insigne s'offrait un doublé (3-0, 53e).

Le festival offensif napolitain se poursuivait et Mertens à la réception d'un centre de Zielinski logeait le ballon sous la barre de Reina (4-0, 65e). Vexée, la Lazio réduisait le score à vingt minutes de la fin par Immobile d'une belle frappe enroulée (4-1, 70e). Quatre minutes plus tard, Milinkovic-Savic d'un superbe coup franc réduisait le score (4-2, 74e). Mais Naples ne tremblait pas et marquait un cinquième but. Lozano récupérait le cuir et transmettait à Osimhen qui d'une frappe puissante ajustait Reina (5-2, 80e). Avec ce vingtième succès de la saison, Naples revenait à deux longueurs du podium et comptait désormais cinq points d'avance sur la Lazio.

