OL : Pierre Sage pense toujours au maintien

Hier soir, l’Olympique Lyonnais a réalisé une bonne opération sur la pelouse du FC Metz. Menés au score, les Gones ont renversé la vapeur pour finalement s’imposer face aux Grenats (1-2). Un quatrième succès de rang pour les coéquipiers d’Alexandre Lacazette, précieux pour le maintien. Pour autant, malgré la bonne dixième place au classement, l’entraîneur Pierre Sage regarde toujours derrière.

«Tant qu’on n’aura pas nos 35 points, on sera toujours dans l’idée d’atteindre cet objectif et d’agir comme une équipe comme ça», a expliqué le coach du club rhodanien en conférence de presse. Pour le moment, l’OL compte 28 points, avec provisoirement six points d’avance sur la place de barragiste.