PSG - Clermont : Pascal Gastien croit toujours au maintien

Un précieux point. Sur la pelouse du Paris Saint-Germain, Clermont a arraché le match nul (1-1) ce samedi soir dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Un résultat ô combien important pour les Auvergnats, engagés dans une lutte acharnée pour le maintien. Si le CF63 reste lanterne rouge, le technicien clermontois, Pascal Gastien, veut lui toujours y croire. «Je suis partagé. Je ne suis pas dupe sur le match et les occasions. On est partagés, car il nous a manqué très peu pour aller au bout. Dans notre situation, on n’aurait pas craché sur trois points. Avant le match, on aurait signé pour prendre un point. C’est quand même une très bonne performance. C’est peut-être le point qu’il nous faudra à la fin pour nous sauver. Si on avait joué comme ça toute la saison, je ne suis pas sûr qu’on aurait pris beaucoup de points, on a beaucoup défendu. Mais ça montre qu’on n’est pas une équipe encore morte, pas encore en Ligue 2. Les joueurs ont fait preuve de beaucoup d’abnégation. Mais il faudra plus».

Et d’ajouter : «si on vient faire match nul au PSG et qu’on n’a pas d’espoir de se maintenir, c’est embêtant. On a pris un point. J’ai dit qu’il fallait qu’on rattrape quatre points sur Lorient et Metz, lors des six matches qui arrivent. On ira jouer notre maintien à Lorient lors de la dernière journée. C’est ce qu’on espère. Mathématiquement, c’est tout à fait jouable, il ne faut pas qu’on traîne». Dernier du championnat avec 21 points, Clermont est, aujourd’hui, à 5 longueurs de Lorient, barragiste et qui affronte Montpellier ce dimanche.