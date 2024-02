Getafe a failli s’offrir le duo Messi-Guardiola !

Dans un entretien accordé à El Partidazo de COPE, le président de Getafe, Ángel Torres, a lâché une véritable bombe. Au cours de l’émission, le dirigeant du club espagnol a ainsi avoué qu’il était sur le point de signer… Pep Guardiola et Leo Messi en 2008 ! «Nous étions en Europe, nous sommes allés au tirage au sort et Txiki était là. Il m’a dit qu’ils pensaient à Laudrup pour entraîner le Barça et j’ai répondu que je parlerais à Guardiola. Nous nous sommes rencontrés un matin dans le salon VIP de l’aéroport, mais tout s’est précipité, Rijkaard a été licencié et Guardiola a été choisi à la place de Laudrup. Il était prêt à venir à Getafe», a tout d’abord concédé Ángel Torres avant de dévoiler une autre information de taille…

La suite après cette publicité

«J’ai également demandé à Laporta de m’envoyer Messi. J’étais avec Laporta et Zubizarreta et ils m’ont dit que Rijkaard allait lui donner des minutes, mais nous étions sur le point de le faire. Il ne lui manquait rien. Alfredo Duro était avec moi en tant que directeur sportif. C’était le 18 août». Et d’ajouter : «j’ai au moins 10 t-shirts Messi. Il m’en envoyait un chaque année parce qu’il savait qu’il était mon idole. Il avait une très bonne relation avec moi. Quand j’allais au Camp Nou, il me le donnait dans la main». Malgré ces révélations, Pep Guardiola et Lionel Messi ont fait les beaux jours des Culers…