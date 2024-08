Chelsea : Conor Gallagher rentre à Londres

Annoncé sur le départ de Chelsea alors qu’Enzo Maresca ne le rentre pas dans ses plans, Conor Gallagher devait rejoindre l’Atlético de Madrid. Désireux de recruter l’Anglais pour son entrejeu, les Colchoneros avaient trouvé un accord pour recruter le joueur de 24 ans. Problème, le transfert envoyant Samu Omorodion dans le sens inverse est tombé à l’eau il y a quelques jours.

De ce fait, Gallagher a patienté durant six jours à Madrid pour finaliser son arrivée chez les Matelassiers. Alors qu’aucune issue n’a été trouvée dans ce dossier encore d’actualité, l’Atlético et Chelsea ont conseillé à l’ancien de Crystal Palace de rentrer à Londres. Une recommandation faite afin de préserver la santé mentale et physique du joueur si le deal l’envoyant dans la capitale ibérique finissait par capoter définitivement.