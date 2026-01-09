CdM 2026 : les Bleus ont choisi leur camp de base

Le camp de base de l’équipe de France pour la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada (11 juin au 19 juillet) sera bel et bien situé à Boston. La ville bénéficie de tous les outils nécessaires à une grande compétition, des conditions climatiques avantageuses et d’un décalage horaire moins important avec la France que sur la côte ouest. «Boston propose notamment une situation géographique idéale qui permet de réduire les temps de trajet et les conditions climatiques, à cette époque de l’année, sont moins impactantes pour les organismes. Les Bleus s’entraîneront sur les installations de Babson Collège, à environ 30 minutes du centre de Boston, où ils seront hébergés», précise le communiqué de la FFF.

Les Bleus séjourneront à l’hôtel Four Seasons et disposeront des installations sportives du Babson College, situées à 30 min. Didier Deschamps et son staff technique ont visité les lieux lors de leur passage aux États-Unis après le tirage au sort du Mondial avant de les valider. Autre avantage, l’aéroport n’est qu’à quinze minutes. Comme la grande majorité des délégations, la France a choisi un établissement qui n’était pas dans le catalogue de la FIFA. Les Tricolores sont attendus dans le Massachusetts six jours avant leur premier match contre le Sénégal.