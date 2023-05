Bayern Munich : la déclaration lunaire d’Oliver Kahn

La suite après cette publicité

Du suspense jusque dans les dernières secondes. Ce samedi, la Bundesliga nous aura livré un dénouement inoubliable pour le titre de champion. Et alors que le Borussia Dortmund avait tout pour remporter son neuvième trophée de son histoire, c’est finalement le Bayern Munich qui a triomphé après son succès sur le terrain de Cologne (1-2). Mais malgré la victoire, les tensions dans le clan bavarois n’ont pas cessé.

Quelques minutes après le coup de sifflet final, la direction des munichois a officiellement annoncé que le président Oliver Kahn et le directeur sportif Hasan Salihamidizic étaient licenciés. Une nouvelle qui a surpris plus d’un observateur. Principal intéressé, Oliver Kahn s’est exprimé à ce sujet sur son compte Twitter. « J’aurais aimé me joindre à la fête, mais malheureusement, je ne peux pas être avec vous aujourd’hui, car le club me l’a interdit », a-t-il notamment écrit.

À lire

Bayern Munich : ça s’accélère entre le PSG et Lucas Hernandez !