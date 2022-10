La suite après cette publicité

Amine Harit a été flamboyant ce mercredi soir lors de la victoire de l'Olympique de Marseille à Lisbonne contre le Sporting CP. Le Marocain a provoqué le penalty de l'ouverture du score et surtout offert un caviar à Alexis Sanchez pour le but du break. Il s'est évidemment présenté en zone mixte et a refusé de s'enflammer à son sujet...