Liga : le Real Madrid évite le pire contre l’Atlético et arrache le nul

Choc au sommet en Liga pour le compte de la 23e journée avec un duel entre le Real Madrid (2e, 51 points) et l’Atlético de Madrid (4e, 41 points). Un derby de Madrid où les Merengues s’organisaient en 4-3-3 avec Thibaut Courtois dans les cages derrière Dani Carvajal, Eder Militao, Antonio Rüdiger et Nacho Fernandez. Toni Kroos était placé en sentinelle auprès de Federico Valverde et Dani Ceballos. Seul en pointe, Karim Benzema pouvait compter sur Marco Asensio et Vinicus Junior dans les couloirs. De son côté, l’Atlético de Madrid optait pour son classique 4-4-2 où Jan Oblak officiait comme dernier rempart. Devant lui, on retrouvait Nahuel Molina, Stefan Savic, Mario Hermoso et Reinildo Mandava. Koke et Pablo Barrios composaient le double pivot avec Marcos Llorente et Saul Niguez sur les ailes. Devant, Antoine Griezmann et Yannick Carrasco étaient associés.

Le match démarrait sur un petit tempo et les deux équipes tentaient de prendre le contrôle du ballon. De manière anodine, les Colchoneros obtenaient un coup franc dangereux et Yannick Carrasco d’une lourde frappe manquait d’accrocher le cadre (8e). La réponse du Real Madrid était immédiate et Dani Carvajal trouvait Maroc Asensio devant la surface. Le tir de l’ailier espagnol était repoussé par Jan Oblak (9e). Juste après, c’est Karim Benzema qui passait proche de trouver la faille (11e). L’attaquant français se distinguait quelques minutes plus tard avec une volée qui passait au-dessus du cadre (18e). Dans les cordes, l’Atlético n’était pas en reste et Yannick Carrasco de nouveau obligeait Thibaut Courtois à dégainer une belle parade (22e). Les deux équipes se rendaient coup pour coup tel un combat de boxe. Antonio Rüdiger plaçait une tête dangereuse (24e) quand Yannick Carrasco trouvait la barre transversale de Thibaut Courtois (28e). Lancé en profondeur, Marco Asensio déclenchait du gauche, mais loupait le cadre (32e).

Le Real Madrid évite le pire

Les deux équipes poussaient, mais rien ne changeait et le score restait nul et vierge à la pause. Au retour des vestiaires, le Real Madrid continuait ses efforts et Vinicius Junior centrait fort en retrait, mais José Maria Gimenez dégageait le danger (50e). Le rythme retombait un peu puis tout s’emballait avec l’expulsion d’Angel Correa suite à un coup de coude sur Antonio Rüdiger (64e). Réduit à dix, l’Atlético de Madrid était sur le reculoir, mais obtenait un coup franc lointain. Antoine Griezmann le frappait vers la surface merengue et José Maria Gimenez trompait Thibaut Courtois d’un coup de casque (1-0, 78e). Un vrai coup dur pour un Real Madrid en supériorité numérique.

La bande de Carlo Ancelotti réagissait et Aurélien Tchouaméni poussait Jan Oblak à la parade d’une lourde frappe (84e). Puis dans la foulée, Luka Modric frappait un corner et voyait son centre être coupé victorieusement au premier poteau par Alvaro Rodriguez, la jeune pépite uruguayenne de la Castilla (1-1, 85e). Évitant le pire, le Real Madrid poussait pour essayer d’obtenir la victoire. Finalement, l’Atlético arrache le point du nul et le Real Madrid manque le coche. Les Merengues sont à sept points du FC Barcelone qui joue demain soir.