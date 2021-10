La presse italienne enfonce une Juventus en pleine crise, les papys de MU sauvent la tête de Solskjær

La suite après cette publicité

Une Juve en plein cauchemar

««La sombre crise de la Juve»», constate amèrement le Corriere dello Sport. «Honte à toi Juve !», s'emporte Tuttosport. La presse italienne est sans pitié en ce dimanche matin après la nouvelle défaite de la Juventus hier face à l'Hellas Verone (2-1). Avec cette 4ème défaite de la saison, la Vieille Dame se positionne à une très inquiétante 8ème place. Un homme est pointé du doigt, c'est bien évidemment l'entraîneur Massimiliano Allegri. «Le désastre Max», écrit la Gazzetta Dello Sport. La Juve nage en plein cauchemar depuis le début de la saison.

Les papys de MU à la rescousse

Sur la sellette avant la rencontre face à Tottenham, Ole Gunnar Solskjær s'est donné un peu d'air grâce à la victoire de son équipe 3-0. Un succès qui porte l'empreinte d'un homme, Cristiano Ronaldo, auteur d'un nouveau but et d'une passe décisive. Le Portugais a été bien épaulé par son compère d'attaque Edinson Cavani qui y est aussi allé de son but. Le duo, 70 ans à eux deux, a fait parler leur expérience. Au coup d'envoi de la rencontre, c'était d'ailleurs le choix du tacticien norvégien : s'appuyer sur des hommes d'expériences. « On gagne rien avec des enfants», résume ainsi The Sun sur sa Une.

Vinicius Jr sur un nuage

Le Real Madrid continue à maintenir sa vitesse de croisière en tête de la Liga. Sans Karim Benzema, le club madrilène est allé s'imposé sur la pelouse d'Elche, 1-2. Et la Casa Blanca peut remercier son homme en forme en ce moment, Vinicius Jr, auteur d'un doublé. «Vinicius MVP» s’exclame le quotidien AS. Marca s’interroge sur sa Une avec un petit jeu de mots: «De quelle planète venez-vous?». Le Brésilien marche littéralement sur l'eau ces dernières semaines et compte déjà neuf réalisations depuis le début de l'exercice 2021-2022.