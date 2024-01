L1 : Le Havre miraculé à Lorient, Strasbourg bute sur Clermont, Reims et Nantes se quittent bons amis

Au lendemain du succès de l’OGC Nice (1-0) et le match animé entre l’OM et Monaco qui a donné lieu à un score de parité (2-2), la 22e journée de Ligue 1 se poursuivait ce dimanche avec trois rencontres programmées à 15 heures. À ce titre, le match entre Lorient et Le Havre nous a livré un scénario rocambolesque. Dans le dur lors du premier acte et mené dès le quart d’heure de jeu suite au penalty transformé par Sabbi (0-1, 15e), les Merlus ont inversé la tendance, d’abord en égalisant par l’intermédiaire de la recrue hivernale Louza (1-1, 33e) puis en prenant les commandes en deuxième période grâce à Kari, à l’affût sur un ballon cafouillé dans la surface normande (2-1, 51e). Malgré un but de Bamba (90e), Ayew est venu, par deux fois, climatiser le Moustoir en s’offrant lui aussi un doublé d’un geste acrobatique somptueux (85e, 90e+2).

En parallèle, Strasbourg se déplaçait en Auvergne pour y affronter Clermont. À la réception d’un corner, Sahi Dion a lancé le club alsacien à la 34e minute avant que Nicholson ne lui réponde au retour des vestiaires (1-1, 52e) avant de se blesser et d’être contraint de céder sa place à l’heure de jeu. Si les Clermontois ont tenté de prendre l’ascendant en seconde période, le RCSA a tenu bon pour accrocher le point du nul. Enfin, le Stade de Reims a longtemps été accroché par Nantes au stade Auguste-Delaune avant de se faire peur à la 70e minute. Poussé à la faute par Bamba, Koudou a provoqué un penalty en faveur des Canaris. Mais Kadewere s’est heurté au dernier rempart rémois, Diouf (71e). Finalement, les deux équipes se sont quittées bons amis (0-0). Au classement, Lorient reste lanterne rouge (20e) tandis que Le Havre demeure invaincu en ce début d’année (11e). Strasbourg squatte au dixième rang alors que Clermont reste confiné dans la zone rouge (17e). Reims dépasse l’OM et grimpe à la 5e place. De son côté, Nantes n’avance plus (13e).

Tous les résultats de 15 heures

Lorient 3-3 Le Havre : Louza (33e), Kari (51e), Bamba (90e) / Sabbi (15e), Ayew (85e, 90e+2)

Clermont 1-1 Strasbourg : Nicholson (52e) / Sahi Dion (34e)

Reims 0-0 Nantes