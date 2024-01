Carlo Ancelotti recadre Jude Bellingham et Vinicius Junior

Un de plus au compteur pour Carlo Ancelotti. Hier soir, le Real Madrid a remporté la Supercoupe d’Espagne face au FC Barcelone (4-1), offrant un onzième titre pour le technicien italien avec les Merengue. Il est désormais le deuxième entraîneur le plus titré du club à égalité avec un certain Zinedine Zidane. S’il ne s’enflamme pas, Carlo Ancelotti a profité de la conférence de presse pour recadrer ses joueurs, notamment ses deux pépites Vinicius Junior et Jude Bellingham. Les deux joueurs ont brillé mais Ancelotti n’a pas aimé leur façon de jouer alors que le Real gagnait déjà largement.

«Je n’aime pas les talonnades. Lui (Vinicius) et Bellingham l’ont fait. Ce n’est pas nécessaire de les faire», a confié le coach de la Maison Blanche. Vinicius était d’ailleurs pointé du doigt par le camp catalan hier pour ses célébrations moqueuses, mais il a fait son mea culpa en conférence de presse. Un comportement à corriger selon Carlo Ancelotti.