Stade Rennais : Florian Maurice explique le départ de M'Baye Niang

M'Baye Niang n'est plus un joueur du Stade Rennais. Au début du mois de février, l'attaquant de 26 ans a rejoint Al Ahli SC où il est prêté jusqu'à la fin de saison. C'est la fin du long feuilleton puisque déjà cet été, l'international sénégalais voulait quitter le club breton mais il n'avait pas trouvé preneur. Poussé vers la sortie, il a pris la décision de partir pour l'Arabie Saoudite, malgré pas mal de propositions, comme celle de Ben Arfa de le rejoindre à Bordeaux. Dans les colonnes de Ouest France, Florian Maurice revient sur le départ de l'ancien Milanais.

« On a reçu un bon nombre de propositions pour lui. Le joueur fait le choix de la destination. C’est donc lui qui a pris la décision d’aller là où il joue aujourd’hui. On ne l’a pas poussé à aller en Arabie Saoudite. En plus d’autres clubs exotiques ​, on a eu des propositions de clubs européens qui lui ont été soumises, il était au courant mais il a pris la décision d’aller en Arabie Saoudite. Il y est pour six mois et on verra ce qu’il se passera quand il reviendra » promet le directeur technique rennais.