Dario Benedetto n'a pas dit son dernier mot à l'OM

La suite après cette publicité

Un soulagement. En ouvrant le score à Auxerre (2-0, 32e de finale de Coupe de France), Dario Benedetto (30 ans) s'est libéré d'un poids. «J’espère que je ne vais plus m’arrêter de marquer. Je vais faire ce qu’il faut pour l’équipe en ce moment. J’espère que ce sera le déclic. Ce but signifie beaucoup pour moi, cela faisait plusieurs matches que je ne marquais pas. J’espère que ça va continuer. J’ai une mauvaise série. Le but me fuit un peu, même si on se créé peu d’occasions, j’espère que ça va changer et que je vais enchaîner», a-t-il lancé en conférence de presse ce vendredi.

L'Argentin, auteur de 5 réalisations toutes compétitions confondues cette saison, a reconnu face aux journalistes ses difficultés actuelles. «Je crois que l’équipe y est aussi pour beaucoup. Mais je dois évidemment m’améliorer. Le contexte était différent à mon arrivée, je marquais, l’équipe tournait bien. Je donne tout pour l’équipe, mais je ne marque pas autant. Le rendement collectif joue aussi, j’espère pouvoir m’améliorer, et j’espère que l’équipe s’améliorera aussi», a-t-il confié avant d'insister.

Pas peur de Milik

«Je ne suis pas le même Dario, c’est vrai. Je crois que c’est une question de confiance, d’énervement en raison du rendement de l’équipe. Je sais que je dois faire plus, mais je n’arrive pas à trouver la solution. Nous ne sommes pas bien, c’est clair, mais j’essaie, on essaie, de travailler dur pour surmonter cette situation», a-t-il reconnu, pas inquiété par l'arrivée et la concurrence d'Arkadiusz Milik (26 ans). «C’est un vraiment un grand joueur, il s’est très bien adapté, il se sent latin, il prend du maté avec nous, c’est une bonne personne, je lui souhaite le meilleur, c'est un grand joueur», a-t-il glissé avant de poursuivre.

«C’est aussi un défi pour moi aussi qu’un autre attaquant arrive, il y a une concurrence saine, le meilleur jouera, ça me fait du bien pour donner mon meilleur, m’efforcer. Il y a une concurrence et cohabitation saine entre nous pour le bien de l’équipe», a-t-il lâché, bien décidé à se battre pour sa place et son avenir à l'OM. «Je suis content ici, on traverse une situation difficile, très compliquée, j’ai signé 4 ans ici, je ne regrette pas. Après, il peut y avoir des offres que l’on écoutera. Il me restera encore deux ans de contrat en juin. Je ne m’avance pas. Je suis ici. Je suis avec l’équipe dans ce moment difficile. Aider de la même manière que lorsque je suis arrivé. Rien d'autre», a-t-il conclu. Le message est passé.