PSG : Luis Ferrer et l'avenir de Kylian Mbappé

Luis Ferrer, recruteur superviseur entre 2009 et 2020 au Paris SG, était l'un des grands artisans du transfert de Kylian Mbappé (22 ans) à l'été 2017 en provenance de l'AS Monaco. Pour Goal, l'Argentin, parti officiellement en décembre dernier, s'est exprimé au sujet de l'avenir de la star du PSG et de l'équipe de France.

«Nous sommes actuellement dans une période où la famille et le club négocient. Tout peut arriver d'ici juin. Il est vrai que les clubs les plus puissants d'Europe l'aiment et que les résultats influencent aussi, c'est pourquoi il tarde. Il faut une réflexion entre les deux parties», a-t-il lâché, sans se mouiller.