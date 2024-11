Malaga : le Barça et le Real Madrid se livrent une guerre pour une pépite

La rivalité entre le FC Barcelone et le Real Madrid se traduit aussi bien sur le terrain que sur le mercato où les deux formations sont à la recherche des meilleurs jeunes talents. Parmi eux, on retrouve un certain Antonio Cordero qui s’épanouit du côté de Malaga à seulement 18 ans. Comme le dévoile Mundo Deportivo, les Blaugranas ont déjà tenté leur chance l’été dernier avec une offre.

Désormais, le Real Madrid est aussi à la lutte pour un joueur qui sera libre en juin prochain. Pour le moment, les discussions pour une prolongation avec Malaga sont au point mort et le directeur du football des Merengues, Santiago Solari, s’est déplacé personnellement pour prendre des informations. L’ailier gauche compte 12 apparitions pour 3 buts et 3 offrandes en deuxième division espagnole.