Bundesliga : Hoffenheim écrase le Werder Brême

Rencontre du milieu de tableau de Bundesliga ce dimanche soir entre Hoffenheim et le Werder Breme. Avant le début du match, le Werder était 11ème avec Hoffenheim qui talonnait juste derrière à la 12ème place. Rencontre vite expédiée par Hoffenheim qui remportait la partie dès la première période en inscrivant 2 buts par l’intermédiaire de Bebou (26e) et Baumgartner (44e). Au retour des vestiaires, nouveau but du TSG grâce à Dabbur (49e). En toute fin de match, Rutter venait même rajouter un pion (90e).

La suite après cette publicité

4-0 score final. Victoire nette et sans bavure pour le TSG qui repassait devant son adverse du soir au classement, en grimpant à la 11ème place du championnat allemand. Victoire importante car les partenaires de Andrej Kramaric ne s'étaient plus imposés en Bundesliga depuis le 24 janvier.

Le classement de la Bundesliga.