Serie A : l’AC Milan tombe contre Lazio à dix contre onze dans une fin de match folle

Suite de la 27e journée de Serie A ce dimanche soir avec l’affiche entre la Lazio et l’AC Milan. Un match très important pour Sergio Conceicao, déjà sur la sellette et très critiqué en Italie, et son équipe qui venait d’enchaîner 2 défaites en championnat et une élimination en Ligue des champions face à Feyenoord. Et tout commençait très mal puisque la Lazio ouvrait le score grâce à Zaccagni. Pour ne rien arranger, au retour des vestiaires, peu après l’heure de jeu, Pavlovic était exclu, laissant son équipe menée et donc en infériorité numérique.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Lazio 50 27 +14 15 5 7 49 35 9 Milan 41 27 +9 11 8 8 39 30

On s’attendait donc à une nouvelle défaite et un début de crise confirmé. Mais contre toute attente, dans les dernières secondes du match, Samuel Chukwueze qui venait d’entrer en jeu, égalisait pour offrir le point du nul (86e, 1-1). Du moins c’est ce qu’il pensait. Au bout du temps additionnel, la Lazio obtenait un penalty très généreux après une faute de Maignan. Pedro transformait sans trembler (2-1, 90e+9) et offrait la victoire aux siens (2-1). Au classement, la Lazio conforte sa 4e place. L’AC Milan est 9e et Conceicao en grand danger…