Reece James prolonge avec Chelsea

Reece James prolonge à Chelsea ! Une nouvelle annoncée par le club, ce lundi, via un communiqué. «Le Chelsea Football Club est ravi d’annoncer que Reece James a signé un nouveau contrat de cinq ans». Titulaire dans son couloir droit depuis le début de la saison, l'international anglais (13 sélections) peut d'ores et déjà se targuer d'un but et d'une passe décisive.

«Je suis ravi de mon nouveau contrat et je suis reconnaissant pour les fans, le nouveau propriétaire et toutes les personnes impliquées dans le club. J’ai hâte de voir ce que l’avenir nous réserve, et je suis sûr que nous aurons la chance de remporter de nombreux trophées. J’ai grandi en soutenant ce club et je suis ici depuis l’âge de six ans. J’ai mis un stylo sur papier sur un nouveau contrat parce que c’est le club dans lequel je veux être. J’aimerais remercier tout particulièrement les fans, je suis là pour rester et nous avons un bel avenir devant nous», a déclaré, pour l'occasion, le joueur des Blues.