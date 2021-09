Un triplé, le record de Pelé battu, ses larmes devant tout un stade : la soirée inoubliable de Lionel Messi

Le public argentin trépignait d’impatience. Et sur les réseaux sociaux, le compte officiel de la sélection argentine faisait monter la température en publiant des vidéos des préparatifs réalisés au stade Monumental (la maison de River Plate) pour accueillir les nouveaux champions d’Amérique du Sud. Une soirée de rêve s’annonçait. En effet, pour la première fois depuis mars 2020, l’Albiceleste allait retrouver son public. Et hier soir, ces retrouvailles ont été magiques.

Sur le terrain, tout d’abord. Rentrée au pays après le fiasco brésilien diffusé en mondovision, l’Argentine accueillait la Bolivie avec pour objectif de conserver sa place de dauphin du Brésil dans ces éliminatoires du Mondial 2022. Une mission parfaitement réussie. Déjà tout heureux de pouvoir revenir au stade, le peuple argentin a eu le privilège d’assister à ce qui n’était pas monnaie courante au pays : une masterclass de Lionel Messi sous le maillot de la sélection à domicile.

Après avoir frôlé le drame face au Venezuela (victime d’un tacle dangereux) et dépassé par les événements au Brésil, le joueur du Paris Saint-Germain a encore vécu une soirée marquante durant cette trêve internationale puisqu’il s’est tout simplement offert un triplé retentissant face aux Boliviens. 3-0, trois buts de Messi. Les 25 000 spectateurs présents en tribune n’en demandaient pas tant. Petit bonus : grâce à ses trois réalisations, La Pulga a battu le record du roi Pelé. Messi est désormais le nouveau meilleur buteur sud-américain en sélection (79 buts en 153 sélections).

Messi a fondu en larmes

Ivres de bonheur, les supporters de l’Albicelste ont ensuite vécu un moment d’émotion très rare de la part de leur numéro 10 chéri. À l’issue de la rencontre, les joueurs de Lionel Scaloni sont restés sur la pelouse pour présenter la Copa América à leur public. Capitaine de la sélection, Messi a alors fondu en larmes. Une vive émotion sans doute provoquée par la joie de pouvoir enfin présenter au public un trophée majeur glanée avec la sélection.

« J’ai vécu ce moment avec une grande anxiété, mais aussi avec l’envie de pouvoir en profiter. J'ai attendu ça tellement longtemps (de partager un trophée entre la sélection et son public). Nous avons gagné le match, ce qui était le plus important, et maintenant profitons-en. Ça fait très longtemps que j’ai cherché à vivre ce moment, je l'ai rêvé et grâce à Dieu on me l’a offert. C'est un moment unique, il n'y avait pas de meilleur scénario. Faire la fête avec mon père, mes frères en tribune, ils ont beaucoup souffert et je suis très heureux. » Après le sacre de son Albiceleste en juillet dernier face au rival brésilien, l’Argentine se souviendra également pendant très longtemps de cette soirée du 9 septembre 2021.