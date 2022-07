Manchester United a pris sa décision finale avec Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

C'est la fin d'une (deuxième) belle aventure. Depuis des jours déjà, la presse anglaise est unanime sur ce point : Cristiano Ronaldo veut quitter Manchester United cet été. La vedette portugaise souhaite jouer la Ligue des Champions la saison prochaine et a des doutes sur la capacité de sa direction à bâtir une équipe qui puisse être compétitive face aux autres locomotives du championnat anglais.

Et contrairement à Neymar qui n'a pas forcément beaucoup de prétendants, le Portugais lui a plusieurs clubs intéressés par ses services. Le Bayern Munich et Chelsea seraient en pole position, mais pas que, puisqu'on évoque aussi des intérêts de Naples ou de son club formateur, le Sporting CP. Seulement, dans cette histoire, il faut logiquement prendre en compte l'avis des dirigeants mancuniens.

Manchester United ouvre la porte

Ces derniers ne voulaient effectivement pas se séparer du Portugais. Si on utilise le passé, c'est parce qu'ils auraient changé d'avis. C'est ce qu'affirme The Sun ce jeudi. Le média anglais indique que les Red Devils se sont résignés et savent qu'ils vont devoir laisser filer le Portugais. Ils savent qu'ils ne gagneront pas un éventuel bras de fer avec l'ancien du Real Madrid, et qu'une guerre ne serait bénéfique pour personne.

D'autant plus que le principal concerné ne s'est pas présenté à l'entraînement ces trois derniers jours, avec l'accord du club, et même si des raisons personnelles sont évoquées, cela a été perçu en Angleterre comme une certaine façon de se rebeller contre son club. Dans les prochains jours, Cristiano Ronaldo risque donc de faire ses valises et se trouver un nouveau point de chute.