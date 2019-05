Griezmann provoque un effet domino sur le mercato

Depuis son annonce surprenante de mardi soir où il indique qu’il va quitter l’Atlético de Madrid en fin de saison, Antoine Griezmann a provoqué un bon nombre de réactions. Surtout, selon le quotidien espagnol As du jour, il va provoquer un effet domino sur le marché des transferts cet été. Et le média madrilène se met même à rêver. Il explique que si le champion du monde français décide de filer du côté du Paris Saint-Germain, cette opération pourrait bénéficier au Real Madrid. Les Merengues pourraient alors tenter le coup pour Neymar, dont Zinedine Zidane a fait une de ses priorités pour cet été. Pour ne rien vous cacher, cela ressemble pour le moment à de la pure science-fiction. En revanche, les Colchoneros vont bien devoir trouver un remplaçant à Griezmann. Et selon Mundo Deportivo, une short-list se dégage actuellement. Cavani, Icardi, Aspas, Aguero et Dybala seraient dans le viseur de l’Atlético de Madrid.

Sergio Conceição défend son fils

Sergi Conceição se serait bien passé de ce genre de publicité. Alors que le coach du FC Porto va sans doute perdre son titre de champion du Portugal au profit de Benfica cette saison, l’ancien coach de Nantes fait la une partout dans son pays ce matin. En cause, un incident qu’il a eu avec un supporter du club hier lors d’une rencontre entre les jeunes du FC Porto et Benfica. Un de ses fils était en effet aligné du côté du club lisboete et un supporter s’en est pris verbalement à lui après que ce dernier ait marqué. Conceição a alors réagi en allant dire deux mots au principal intéressé avant d’être calmé par la sécurité et les autres fans autour. « Au nom du fils », titre A Bola ce matin. Record et le Correio de Mahna font également leur une qui ne passe décidément pas inaperçue au Portugal.

Le PSG toujours sur Lewandowski

Alors que la rumeur Griezmann est apparue hier dans les médias européens et que la possibilité d’un départ de Cavani cet été n’est pas à exclure, le Paris Saint-Germain continuerait d’avoir plusieurs pistes en tête pour son attaque la saison prochaine. Selon le magazine allemand Kicker, les Parisiens viendraient toujours aux renseignements pour l’attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski. Sous contrat en Bavière jusqu’en juin 2021, le Polonais ne sait pas encore s’il sera à 100% Munichois en 2019-2020. Son agent écoute les intérêts sans aller plus loin pour le moment. Mais la rumeur semble fondée. D’autant que Manchester United ferait également la même chose...