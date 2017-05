Arsenal prêt à mettre 30 millions sur Lemar ?

Déjà courtisé par Liverpool, Chelsea ou encore Manchester City pour la saison prochaine après son exercice 2016-2017 de très bonne qualité, le milieu offensif de l’AS Monaco n’en finit plus de compter ses courtisans. Selon le Mirror du jour, les Gunners d’Arsenal seraient entrés dans la danse pour recruter l’international français. Les dirigeants anglais seraient même prêts à mettre plus de 30 millions d’euros sur la table pour amener l’ancien Caennais à Londres. Reste désormais à voir si le joueur lui-même est intéressé par ce nouveau challenge et si Monaco est vendeur. Surtout, Arsenal devra faire face à une probable surenchère de ces concurrents anglais qui pourront peut-être offrir à Lemar la possibilité de disputer la Ligue des Champions. Ce que ne peuvent pas assurer les Gunners.

“Ne touchez pas à Conte !”

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les dirigeants de Chelsea et dans un premier temps, le propriétaire russe Roman Abramovich sont plus qu’agacés par l’attitude de l’Inter Milan. Les Nerazzurri en effet, souhaitent faire de l’entraîneur italien le coach du renouveau du club intériste avec l’arrivée des nouveaux investisseurs chinois. Les Milanais seraient donc très insistants avec Conte ce qui est remonté jusqu’aux oreilles des dirigeants de Chelsea. Roman Abramovich aurait donc piqué une grosse colère selon le Corriere dello Sport en disant aux dirigeants de l’Inter : « ne touchez pas à Conte ! ». Le message a-t-il été entendu ? Réponse dans les prochaines semaines.

Coutinho désiré par les stars du Barça

C’est un feuilleton qui avait animé le mercato hivernal des Blaugranas. Celui-ci est en train de ressurgir en cette fin de saison. En effet, depuis plusieurs jours, la rumeur sur des contacts entre le brésilien et le Barça sont revenus à la une des journaux catalans. Aujourd’hui, le quotidien Sport annonce que les cadres du FC Barcelone et en premier lieu Neymar ont donné leur accord à leurs dirigeants pour enclencher le processus de recrutement du milieu offensif de Liverpool. Mais un problème de taille se pose aux Blaugranas : Jürgen Klopp est totalement opposé à la vente de son jeune prodige. Il a même annoncé au Telegraph que le LFC allait refuser toutes les offres du Barça arrivant cet été. Affaire à suivre...