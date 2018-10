Une stratégie différente. Alors qu’Antoine Griezmann ne cesse de clamer qu’il aimerait remporter le Ballon d’Or France Football dès qu’un micro lui est tendu, d’autres candidats au titre ont opté pour un plan de communication beaucoup plus discret. C’est le cas de Cristiano Ronaldo. Très rare dans les médias depuis son départ du Real Madrid cet été 2018, l’international portugais est sorti du silence ce lundi au cours d’un entretien accordé à nos confrères de France Football à découvrir mardi dans les kiosques. L’occasion d’évoquer son transfert à la Juventus Turin qu’il a qualifié de "réussite", son divorce avec la Casa Blanca et le fameux Ballon d’Or.

Un trophée qu’il a déjà eu l’occasion de gagner à cinq reprises. Cette année, la star lusitanienne pose encore sa candidature. En plus d’avoir enchaîné les buts, CR7 a aussi gagné une nouvelle Ligue des Champions avec le Real Madrid. La troisième de suite avec les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu. Nommé parmi les trente finalistes, l’ancien joueur de Manchester United pourrait aussi perdre une couronne qu’il a conservée ces deux dernières années. En effet, Luka Modric, déjà auréolé du titre de The Best FIFA, pourrait être élu lui qui a brillé avec le Real Madrid comme avec la Croatie, finaliste du Mondial. Un champion du monde français, comme Antoine Griezmann ou Kylian Mbappé, pourrait aussi mettre un terme à l’hégémonie de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Quoi qu’il en soit, CR7 n’est pas décidé à lâcher le morceau comme il l’a fait savoir à FF. « Je l’ai dit de nombreuses fois, gagner un sixième Ballon d’Or n’est pas une obsession. Et je ne pose pas la question en ces termes-là. Je sais déjà, dans mon fort intérieur, que je suis un des meilleurs joueurs de l’histoire. Bien sûr que j’ai envie de le gagner, ce sixième Ballon d’Or ! Ce serait un mensonge de vous dire l’inverse. Je bosse pour ça. Comme je bosse pour marquer des buts et gagner des matches sans que cela soit une obsession. Le Ballon d’Or, oui, je pense le mériter (...) Oui je rêve de gagner le Ballon d’Or pour la sixième fois et de dépasser, dans le cas présent, Lionel Messi. Sauf que je ne maîtrise pas le vote, juste mes performances. » Le message est clair ! Cristiano Ronaldo veut entrer dans l’histoire et s’emparer d’un sixième Ballon d’Or historique.