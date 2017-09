Affiche de premier plan ce soir dans un Bernabéu tout de rouge vêtu avec l’Espagne qui recevait l’Italie. Dans ce choc au sommet du groupe G, il n’y aura finalement pas eu de match. La Roja a surclassé la Squadra Azzurra 3-0 avec notamment un Isco cinq étoiles. Le joueur du Real Madrid a illuminé cette rencontre avec un doublé à la clé et une classe absolue. Tout au long de la rencontre, il aura fait du duo Verratti-De Rossi sa chose. Le Parisien notamment a vécu une terrible rencontre, écopant d’un avertissement dès la 4e minute puis multipliant les erreurs et passant la majeure partie du temps les fesses par terre.

Pourtant sur le papier, l’Italie affichait une sorte de 4-2-4 très ambitieux avec Insigne et Candreva sur les côtés et un duo offensif composé d’immobile et de Belotti. En face, Lopetegui optait pour un 4-2-3-1 sans véritable attaquant puisque Iniesta évoluait en soutien du trio David Silva, Marco Asensio et Isco. Mais de suspense il n’y en a pas eu, la Roja affichant immédiatement sa supériorité. Car avant le geste génial d’Isco sur coup-franc (1-0, 14e), Ramos inquiétait une première fois Buffon (8e).

Isco humilie Verratti

Touchée, la Squadra Azzurra réagissait avec une tête de Belotti repoussée sur sa ligne par De Gea (22e) puis un coup-franc dangereux tiré par Candreva (24e). C’était trop inoffensif pour enrayer la machine espagnole qui repartait rapidement de l’avant. Une tête non cadrée de Piqué (26e) et une frappe de Carvajal plus tard (36e), Isco allumait une seconde mèche. Après un magnifique mouvement collectif, l’ancien de Malaga se jouait d’un défenseur avant d’ajuster Buffon du gauche depuis l’extérieur de la surface (2-0, 39e).

En début de seconde période, l’Italie tentait de mettre la pression dans le camp adverse mais ça ne durait que 10 minutes, le temps pour Candreva (49e) et Belotti (54e) de se signaler. La Roja remettait le pied sur le ballon pendant qu’Isco humiliait Verratti d’un petit pont puis d’un sombrero sous les « olé » du public. À l’entame des 20 dernières minutes, Morata remplaçait Iniesta. Il ne lui fallait pas longtemps pour s’illustrer en trompant Buffon sur un service de Ramos (3-0, 77e). La fête était totale au Bernabéu avec l’entrée en jeu dans les dernières minutes du revenant David Villa à la place d’un Isco acclamé. La Roja prend seule la tête du groupe G avec trois points d’avance sur son adversaire du soir.

Revivez le film du match sur notre live.