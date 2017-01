Une révolution à 285 M€ à Manchester City

La défaite 4-0 face à Everton a laissé des traces à Manchester City. Pep Guardiola l’a dit, il ne croit plus en ses chances de titre cette saison. Alors, les regards se tournent déjà vers l’an prochain. La direction mancunienne aurait toujours confiance en l’Espagnol, mais de grands changements sont à prévoir. Selon le Daily Express, une douzaine de départs sont à prévoir cet été. Mais surtout, un chèque de 285 M€ pourrait être mis à disposition du technicien pour bâtir l’équipe de ses rêves. Et The Sun ne perd pas de temps pour annoncer du lourd : des contacts entre Manchester City et le Barça pour Lionel Messi auraient eu lieu le mois dernier ! Une offre de 115 M€, qui ferait de l’Argentin le joueur le plus cher de l’histoire, serait dans les tuyaux. Messi qui pourrait toucher un salaire de 900 000€ par semaine s’il acceptait de relever le défi offert par les Skyblues...

Guedes à la portée de Paris ?

Si Julian Draxler a donné entière satisfaction lors de ses premiers pas (deux buts en deux rencontres, face à Bastia et Rennes), le Paris Saint-Germain compte recruter un élément offensif supplémentaire cet hiver. La direction francilienne souhaite offrir une doublure à Cavani, mais explore également d’autres pistes. Depuis plusieurs semaines, il est question d’un intérêt pour Gonçalo Guedes(20 ans), grand espoir de Benfica, présenté comme une alternative - ou un héritier - à Angel Di Maria. Une offre de 30 M€ était même évoquée par les médias portugais récemment. Et bonne nouvelle, Record affirme aujourd’hui que les Aigles pourraient accepter de vendre leur pépite, ainsi que très courtisé latéral Nelson Semedo, à condition de recevoir une belle offre. La balle est donc dans le camp parisien.

Diego Costa plaît au Barça

Écarté par Antonio Conte, Diego Costa souhaite quitter Chelsea. L’attaquant espagnol, résigné à rester jusqu’en fin de saison, ne prolongera pas son bail et devrait être vendu l’été prochain. Des approches venues de Chine font les gros titres récemment, mais l’international ibérique pourrait finalement revenir en Espagne. Comme l’été dernier, l’Atlético Madrid pourrait tenter de le rapatrier. Mais selon le tabloïd The Independent, le FC Barcelone serait également très attentif à sa situation. Pour rappel, en 2014, c’est dans une situation similaire que les Blaugranas avaient recruté Luis Suarez. L’Uruguayen, suspendu pour de longs mois après avoir mordu Chiellini, n’était plus en odeur de sainteté à Liverpool, et le Barça avait flairé le bon coup. En sera-t-il de même avec Diego Costa, actuel meilleur buteur de Premier League ?