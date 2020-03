Lundi, la ministre des Sports Roxana Maracineanu a expliqué les différentes mesures et préconisations suite aux dernières décisions gouvernementales pour réduire au mieux la propagation du coronavirus. « Ce sont les préfectures qui donneront le ton. Mais il faut que les échéances sportives soient respectées. C’est à étudier. Les organisateurs feront le choix soit de vendre jusqu’à 1 000 billets soit de décider le huis clos », avait-elle expliqué. En France mais aussi à travers l’Europe, de nombreux reports et huis clos sont actés par les différentes Ligues. Voici ici toutes les informations sur le sujet.

15h08 : selon les informations du Telegraph, Wolverhampton a demandé à reporter son match d’Europa League sur la pelouse de l’Olympiakos Le Pirée, étant donné que le propriétaire de l’écurie grecque Evangelos Marinakis a déclaré avoir contracté le coronavirus. La réponse de l’UEFA devrait intervenir dans les 24 heures.

15h03 : l’Olympique de Marseille vient de publier un communiqué officiel pour donner des nouvelles face aux informations au sujet des huis clos décidés et à venir. « Le Club est dans l’attente d’informations officielles. Conformément à la décision du Ministère des sports, d’interdire les compétitions réunissant plus de 1000 personnes jusqu’au 15 avril 2020, afin de limiter les risques de propagation du Covid-19, les annonces de huis clos pour les matchs de la prochaine journée de Ligue 1 Conforama se succèdent. À l’heure actuelle, l’Olympique de Marseille est dans l’attente des informations officielles des instances pour communiquer auprès de ses supporters, notamment sur le prochain match de Ligue 1 Conforama à l’Orange Vélodrome, OM - Paris Saint-Germain, le dimanche 22 mars », peut-on lire.

14h51 : alors que Manchester City doit affronter Arsenal demain soir, Pep Guardiola s’est exprimé sur le coronavirus. Et pour le coach espagnol, les mesures prises ailleurs en Europe ne devraient pas tarder à être également appliquées en Angleterre. « Nous en sommes conscients parce qu’on voit ce qu’il se passe en Italie, l’arrêt du championnat et les huis clos en Espagne. je pense que c’est ce qu’il va se passer ici aussi. Nous devons demander pour savoir si ça marche vraiment de jouer sans public. je ne voudrais pas jouer des matches de Ligue des Champions, de Premier League et de coupe sans public. Mais s l’UEFA nous dit de jouer sans spectateur, alors c’est ce que nous ferons. La santé passe avant tout », a-t-il confié en conférence de presse.

14h30 : les médias ibères annoncent que l’Espagne suspend tous ses vols avec l’Italie. Quid des rencontres Séville-AS Roma, Inter-Getafe et Valence-Atalanta.

ÚLTIMA HORA El Gobierno decide suspender todos los vuelos directos entre España e Italia.https://t.co/icHe2Skye4 pic.twitter.com/DiSXW2EMVt — 24h (@24h_tve) March 10, 2020

14h18 : la BBC Sport annonce que le huitième de finale de Ligue Europa entre les Autrichiens de LASK et Manchester United devrait se jouer à huis clos.

13h50 : la finale de la Coupe de la Ligue pourrait être reportée. Elle devait initialement avoir lieu le samedi 4 avril et doit opposer le PSG à l’OL.

13h40 : il n’y aura pas de spectacteurs non plus pour Bayern-Chelsea, prévu la semaine prochaine en Ligue des Champions. Comme en France, la Bavière a décidé d’interdire toute manifestation excédant 1 000 personnes présentes.

13h35 : la Ligue portugaise vient de publier un communiqué.

« Un groupe d’urgence créé par le président de la FPF (fédération portugaise de football) pour étudier l’impact du Covid-19 sur nos compétitions a décidé ce mardi :

de suspendre les événements nationaux des secteurs de formation de football et de futsal du 14 au 28 mars,

que tous les matches de compétitions nationales de futsal soient joués à huis clos

que tous les matches des compétitions nationales de football non professionnel ne doivent pas accueillir plus de 5000 personnes en tribunes

que tous les matches de compétition de football professionnel soient joués à huis clos »

13h25 : alors qu’il doit disputer son 1/8e de finale retour de Ligue des Champions face au PSG à huis clos, le Borussia Dortmund vient de communiquer sur son site officiel. que le derby de la Ruhr face à Schalke 04 se jouera également sans public.

12h06 : après le Barça-Naples en 8e de finale retour de Ligue des Champions le 18 mars prochain, d’autres matches en Espagne vont être touchés de plein fouet par les restrictions imposées par la propagation du coronavirus. Sous demande des agences régionales de santé, la Liga vient d’annoncer que les deux prochaines journées de championnat se joueront à huis clos. Cette mesure débute dès vendredi prochain avec la rencontre entre le Real Madrid et Eibar au Bernabéu. Le dimanche soir, le derby entre le FC Séville et le Betis se jouera également sans supporter. Le match de Ligue Europa entre le FC Séville et l’AS Roma se jouera lui aussi à huis clos.

Nota informativa. LaLiga se jugará a puerta cerrada durante las próximas dos semanas. https://t.co/1bgjAi9GNM pic.twitter.com/F5KlPZHQVM — LaLiga (@LaLiga) March 10, 2020

10h : la Serie A est suspendue depuis hier soir officiellement. Après le week-end mouvementé en Serie A et les préconisations du CONI à cause de la propagation du coronavirus, le gouvernement a décidé de la suspension de toutes activités sportives dans le pays. Le championnat est donc stoppé jusqu’à nouvel ordre et probablement jusqu’au 3 avril minimum.« Les mesures prises pour le nord s’appliqueront dans toute l’Italie. Il n’y a aucune raison que les événements sportifs continuent. Les supporters doivent en prendre note », a déclaré le Premier ministre italien Giuseppe Conte.

9h : pas de conférence de presse d’avant-match ni d’après-match et pas de zone mixte à l’issue du huitième de finale retour de la Ligue des Champions entre le PSG et le Borussia Dortmund.