Particulièrement touchée par le coronavirus, l’Italie a dû prendre des mesures drastiques qui concernent logiquement aussi le monde du sport. Il n’y aura ainsi pas de Serie A jusqu’au 3 avril prochain, date à laquelle une nouvelle décision sera prise pour la suite de cet exercice 2019/2020. Une trêve forcée d’un mois, qui chamboule logiquement tout le déroulé de la saison, alors qu’on ne sait même pas vraiment comment ça va se passer pour les équipes italiennes jouant en Europe dans les prochains jours.

Quatre options sont actuellement envisagées, comme l’a fait savoir la fédération italienne de football dans un communiqué officiel. La première serait donc celle d’une reprise normale, avec une saison qui terminerait le 31 mai, une semaine plus tard que prévu. Il faudrait donc réussir à caler le plus de matchs possible sur une période assez réduite. On aurait donc probablement de nombreux matchs en semaine, et il est aussi possible que la saison, en cas de reprise, se termine à huis clos.

Prendre en compte le classement actuel pour décerner le titre ?

Ça, c’est si tout se passe bien. Mais si les autorités italiennes venaient à estimer qu’il n’est pas prudent de reprendre la compétition début avril, la Fédération a déjà envisagé plusieurs scénarios. En cas de non-reprise du championnat, il existe la possibilité de stopper la saison et de prendre en compte le classement actuel pour décerner les différentes récompenses. La Juventus serait ainsi titrée. Une mesure qui risquerait logiquement de faire polémique.

Une autre possibilité serait de ne tout simplement pas attribuer de titre cette saison, et même si ce n’est pas précisé, on peut imaginer que c’est le classement actuel qui serait pris en compte pour décider de qui joue l’Europe et de qui est relégué. Enfin, la troisième et dernière option à l’étude serait l’organisation d’un play-off pour le titre et pour le maintien/relégation. Rendez-vous le 3 avril pour être fixé ! D’ici là, les fans de football italien devront se rabattre sur les autres championnats.