Le FC Barcelone va disputer son premier match amical au Japon aujourd’hui à 12h30 heure française (19h30 heure locale, à Saitama) face au Chelsea de Frank Lampard. Ce sera la première sortie de la saison 2019-2020 pour la formation dirigée par Ernesto Valverde, qui va pouvoir s’appuyer sur une belle équipe et notamment les deux recrues phares que sont Antoine Griezmann et Frenkie de Jong.

Ainsi, le journal Sport explique que le plan de Valverde est d’aligner une équipe la plus performante possible en première période, avec les internationaux, avant de tout changer en seconde mi-temps afin de procéder à une large revue d’effectif. Pour les 45 premières minutes, on devrait donc retrouver Ter Stegen dans les buts, avec une défense Alba-Lenglet-Pique-Semedo.

La grande première de Griezmann et De Jong

Au milieu de terrain, Frenkie de Jong va vraisemblablement connaître sa grande première, accompagné de Sergio Busquets et d’Ivan Rakitic. Devant, Ousmane Dembélé et Malcom devraient entourer Antoine Griezmann, qui occuperait donc la pointe de l’attaque, en l’absence de Luis Suarez et Lionel Messi (tous deux en vacances suite à la Copa America). Les grands débuts du Français sous les couleurs du Barça seront particulièrement scrutés.

Côté Chelsea, qui a déjà joué un amical au Japon face au Kawasaki Frontale (défaite 1-0), on retrouvera aussi une belle équipe, avec Caballero dans les buts, la charnière Zouma-David Luiz, Azpilicueta à droite et Marcos Alonso à gauche. Le milieu devrait être composé de Jorginho, Kovacic et de la pépite anglais Mount. Pedro et Kenedy entoureront Batshuayi en attaque.

