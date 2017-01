L’Olympico est véritablement devenu un choc de la saison de Ligue 1. L’OL et l’OM se chambrent gentiment sur les réseaux depuis plusieurs jours et font monter la pression. Cette rencontre pas comme les autres se termine souvent de manière spectaculaire et très serrée. Il suffit de se rappeler du mémorable 5-5 entre l’OL et l’OM à Gerland un soir de novembre 2009 pour s’en persuader. Le résultat nul, c’est d’ailleurs une variante assez récurrente dans les Olympico.

En 46 affrontements à Lyon, les deux équipes ont terminé le match sur un résultat nul à 21 reprises, pour 19 victoires de l’OL et 6 de l’OM. Un match nul est plus que probable entre les deux formations, d’autant que les 4 dernières oppositions en Ligue 1 se sont terminées sur un résultat nul que ce soit à Lyon ou à Marseille. À Gerland, puis plus récemment au Parc OL, Lyon et Marseille restent sur trois nuls en quatre matches. Quand on vous dit que le match nul est une issue plus que probable…

