12 mai 2019. Depuis cette date et le match entre le Stade Rennais et l’EA Guingamp en Ligue 1 (1-1), Hatem Ben Arfa n’a plus rejoué. Arrivé au sein du club breton le 2 septembre 2018, le milieu de terrain français n’a pas poursuivi l’aventure avec celui-ci. Du coup, depuis cet été, le joueur aujourd’hui âgé de 32 ans est à la recherche d’un nouveau défi. Annoncé dans le viseur de Nantes, du Genoa, du Havre, ou encore de l’Olympique Lyonnais, mais aussi de Galatasaray et du Fenerbahce en Turquie, il n’a cependant toujours pas trouvé chaussure à son pied.

Du coup, le principal concerné cherche toujours la bonne opportunité pour se relancer et retrouver les terrains. En Espagne, le Séville FC et le Betis étaient un temps associé au natif de Clamart, tout comme le Celta de Vigo. Mais finalement, Hatem Ben Arfa pourrait signer dans un autre club espagnol, mais pas en Liga. Selon nos informations, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain est actuellement en discussions avec Almeria, formation de Liga Adelante. Les dirigeants rojiblancos veulent le faire signer rapidement mais rien n’est encore fait puisqu’il faut encore que les parties tombent d’accord sur les modalités du contrat.

Depuis le rachat du club par Turki Al-Sheikh il y a plusieurs mois, la formation espagnole dispose de plus de fonds pour recruter. L’objectif de La Unión est d’ailleurs, à terme, de concurrencer les plus grosses écuries du pays comme le FC Barcelone et le Real Madrid. S’il signe là-bas, Hatem Ben Arfa pourrait en tout cas retrouver quelques anciens joueurs de Ligue 1, notamment l’ancien Bordelais Valentin Vada. Mais pour le moment, les négociations n’ont pas abouti entre l’ancien milieu rennais et l’actuel deuxième de LaLiga 2.