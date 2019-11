Mourinho aidé par un ramasseur de balle

En Angleterre, José Mourinho a eu le droit à une remontada ce mardi soir en Ligue des Champions. Mené 2-0 par l’Olympiacos à domicile, Tottenham s’est finalement imposé 4 buts à 2 et le nouvel entraîneur des Spurs est allé remercier un ramasseur de balle à la fin du match. Sur le but de l’égalisation (Harry Kane), le jeune garçon s’est dépêché de donner le ballon à Serge Aurier pour effectuer une touche très très rapide. Une belle histoire que la presse anglaise adore.

Le génie de Dybala

En Italie, c’est Paulo Dybala le héros du soir, contre l’Atlético de Madrid. L’Argentin a été « Incroyabala », titre Tuttosport, surtout sur ce coup-franc prodigieux. Complètement excentrée, la merveille est arrivée en fin de première période, où Dybala a trouvé le petit filet opposé dans un angle qui, réellement, semblait impossible. Et ce chef d’oeuvre est d’autant plus précieux qu’il offre la victoire 1-0 à la Juventus, qui se met à l’abri pour terminer première de son groupe.

Ibrahimovic demande 3M€

Toujours en Italie, mais à la Une de la Gazzetta dello sport cette fois-ci, c’est Zlatan Ibrahimovic qui donne son prix pour revenir à l’AC Milan. Selon le quotidien transalpin, le Suédois demanderait trois millions d’euros pour jouer six mois. Ce mardi, Zlatan avait déjà fait beaucoup parler en publiant une photo d’un maillot de Hammarby IF avec son nom floqué au dos. Finalement, c’était simplement pour annoncer son investissement dans le club de Stockholm, où il devient le co-propriétaire. Du grand troll made in Zlatan, qui est donc toujours disponible pour signer à l’AC Milan, ou ailleurs.