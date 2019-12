Les infos du jour en France

À Monaco, Leonardo Jardim n’est plus en odeur de sainteté sur le rocher. Le coach portugais pourrait être démis de ses fonctions d’entraîneur pour la deuxième fois lors des prochains jours. Selon nos informations, Laurent Blanc aurait déjà rencontré les dirigeants monégasques et pourrait devenir le successeur du technicien portugais. Outre la piste Blanc, l’ASM a sondé l’entraîneur breton Julien Stéphan mais aussi Marcelino, limogé par Valence en septembre dernier.

Concernant Hatem Ben Arfa, sa situation devrait évoluer lors du mercato hivernal. Selon nos informations, Galatasaray est entré en contact avec l’entourage de l’ancien joueur du Stade Rennais. Le club turc lui a d’ailleurs formulé un juteux contrat de 18 mois avec un salaire annuel de 3 M€ net par an et de nombreux avantages. De quoi faire réfléchir le Français.

À Lyon, Ezequiel Garay est courtisé pour éventuellement remplacer un Marcelo dans l’impasse suite à son conflit avec les supporters. Le défenseur argentin de 33 ans évolue actuellement à Valence et sera libre de tout contrat en juin prochain.

Du côté de Nice, Adrien Tameze est sur le départ. Le milieu de terrain est en manque de temps de jeu avec les Aiglons. Selon nos informations, l’ancien valenciennois a un bon de sortie de la part des dirigeants niçois et un départ cet hiver est envisageable.

Les infos du jour à l’étranger

En Angleterre et plus précisément chez les Gunners d’Arsenal, c’est officiel depuis aujourd’hui. Le remplaçant d’Unai Emery a été nommé et c’est l’ancien fidèle adjoint de Pep Guardiola à Manchester City, Mikel Arteta, qui a été choisi. L’ancien joueur des Gunners s’est engagé pour 3 ans et demi.

Arteta aura pour mission principale de remettre Arsenal dans le top 4 de la Premier League et de faire un beau parcours en Europa League. Il devra également remobiliser ses troupes car certains joueurs pourraient partir durant ce mercato hivernal. En effet, Mesut Özil est le premier concerné par un départ. L’Allemand de 31 ans serait proche de filer en prêt du côté de Fenerbahçe, selon la presse anglaise. Embourbé dans ses soucis extra-sportifs, Mesut Özil était placardisé dans cette première partie de saison par Unai Emery, avant de retrouver du temps de jeu avec Ljungberg. L’ancien joueur du Real Madrid est sous contrat jusqu’en juin 2021 avec Arsenal.

Autre dossier compliqué, le nouveau capitaine Pierre-Emerick Aubameyang voudrait quitter Londres. Lié aux Gunners jusqu’en 2021, l’ancien Stéphanois est l’un des hommes forts d’Arsenal depuis son arrivée en 2018. Régulièrement annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Aubameyang sait qu’il se retrouvera en juin prochain dans une situation contractuelle favorable à un départ si Arsenal souhaite récupérer de l’argent.

Même cas de figure pour Granit Xhaka et Alexandre Lacazette. Le premier a été destitué de son brassard après son clash avec les supporters et un départ semble à l’ordre du jour. Quant à l’attaquant français, ses velléités de départs seront de plus en plus grandes si les ambitions d’Arsenal régressent.

Du côté des arrivées, l’espoir du Séville FC Antonio Zarzana serait ciblé par le nouveau coach Arteta. Les pensionnaires de l’Emirates espèrent prendre de vitesse le Bayern Munich, Liverpool ou encore le Real Madrid sur ce dossier.

Les officiels du jour

Anthony Libombe est de retour au FC Nantes. L’ailier belge était prêté au Standard de Liège depuis cet été. Toby Alderweireld a (enfin) prolongé son contrat avec les Spurs de Tottenham jusqu’en juin 2023. L’international belge était arrivé en 2015 en provenance de Southampton.