Les infos du jour en France

Saint-Etienne tient son défenseur. Stefan Mitrovic a passé sa visite médicale ce vendredi à l’AS Saint-Étienne avant de parapher son contrat. Pour rappel, les Verts ont annoncé ce matin un accord de principe avec La Gantoise pour le transfert du défenseur central serbe.

En bref en France

Info FM : Joueur de Niort depuis un an et demi, le milieu de terrain Romain Grange (29 ans) va quitter les Chamois Niortais. Selon nos informations, le natif de Châteauroux va tenter l’expérience de l’étranger et signer pour le club belge de Charleroi.

Grand espoir de l’OL qui n’a toujours pas signé de contrat pro, Willem Geubbels affole le marché. Après le Bayern Munich, c’est au tour du RB Leipzig et de Salzbourg de tenter leur chance. Mais à en croire le quotidien Salzburger Nachrichten, l’entourage du jeune joueur a balayé d’un revers de la main les deux offres. En conférence de presse ce vendredi, Bruno Genesio a avoué qu’il espérait que la jeune pépite resterait à Lyon.

Selon RMC Sport, les qualités du latéral gauche international tricolore U17 de Nancy, Hakim Guenouche, ont éveillé l’intérêt du FC Barcelone et de Manchester City.

C’est officiel !

Comme annoncé hier sur notre site, le Paris FC a enregistré l’arrivée de Christopher Dilo. Le club francilien a officialisé la nouvelle aujourd’hui.

Christopher Dilo (@ChristopherDilo) s'est engagé avec le Paris FC jusqu'à la fin de la saison https://t.co/hOtZHCTARp pic.twitter.com/37qrYESz9x — Paris FC (@ParisFC) 5 janvier 2018

Anthony Le Tallec est de retour en France ! Il rejoint Orléans.

Les infos du jour à l’étranger

Chelsea frappe un grand coup. Les Blues ont annoncé l’arrivée de Ross Barkley ce vendredi en fin d’après-midi. Le milieu anglais a signé un contrat de 5 ans et demi. Celui qui portera le numéro 8 quitte donc Everton qui devrait empocher 17 millions d’euros.

Tosun se rapproche d’Everton. Selon Sky Sports, Cenk Tosun a trouvé un accord avec les dirigeants des Toffees autour d’un contrat de quatre ans et demi. L’officialisation du transfert est attendue sous peu. Le départ de Tosun devrait rapporter plus de 25 millions d’euros à Besiktas.

En bref à l’étranger

La Nacion assure que Carlos Tévez a résilié son contrat avec le Shanghaï Shenhua. L’Apache s’engagera ensuite avec Boca Juniors, son club formateur.

La signature de Yerry Mina au Barça est imminente. Si le défenseur colombien s’entend avec Palmeiras, il devrait rejoindre la capitale catalane à partir de lundi rapporte Mundo Deportivo. Le transfert devrait être situé aux alentours de 10 M€ (+ 2 M€ de bonus).

Selon Sport, les représentants de Coutinho sont arrivés à Barcelone pour négocier les derniers détails contractuels tandis que des émissaires blaugranas sont actuellement à Anfield pour conclure l’opération entre les deux écuries.

C’est officiel !

Nigel de Jong et Galatasaray se séparent.

Jérémy Ménez file au Mexique où il a signé en faveur du Club América. Il quitte Antalyaspor après six mois seulement. Le club turc avait des difficultés financières.

Wesley Sneijder quitte l’OGC Nice pour rejoindre Al Gharafa au Qatar.

الهولندي شنايدر يصل غدا للتو في واحدة من الصفقات التي تعد هدية الفهود لجماهيرنا مع العام الجديد #شنايدر_غرفاوي pic.twitter.com/t7fW9RcvVf — Al Gharafa SC (@ALGHARAFACLUB) January 5, 2018

Hambourg prête Ochs