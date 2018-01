Les infos du jour en France

Tottenham sort le grand jeu pour attirer Malcom. Le génie brésilien des Girondins de Bordeaux reste très courtisé. En difficulté avec le club aquitain, ce dernier pourrait bien rebondir en Premier League. Tottenham posséderait même une longueur d’avance dans ce dossier.

En bref en France

À la recherche d’un défenseur central, le Stade Rennais aurait jeté son dévolu sur une vieille connaissance de la Ligue 1, Yohan Benalouane (30 ans) rapporte L’Équipe. L’ancien défenseur de Saint-Étienne n’entre pas dans les plans de Claude Puel à Leicester et chercherait à se relancer.

Dans son édition du jour, Il Corriere dello Sport avance qu’Edinson Cavani commence à en avoir marre de la manière dont il est traité à Paris et que la Juventus se tient prête à sauter sur l’occasion.

Quelques heures après avoir résilié son contrat avec Bordeaux, Jérémy Toulalan ne manque pas de courtisans. Selon France Football, l’ancien international tricolore serait dans le viseur d’Angers et du FC Valence.

D’après O Jogo, Abdul Majeed Waris est arrivé à Porto où il va s’engager avec les Dragões dans les heures à venir. Pour rappel, les Portistas et Lorient sont tombés d’accord pour un prêt avec option d’achat à 6 M€.

Fenerbahçe serait, selon FotoMaç, sur les traces du milieu de terrain international portugais de l’AS Monaco João Moutinho (31 ans). Ce dernier discutait encore récemment d’une prolongation avec le club du Rocher.

C’est officiel en France !

Mis à l’essai par les Grenats la semaine dernière, Farid Boulaya est la troisième recrue messine du mercato hivernal. Il est prêté par Girona.

C'est désormais officiel, mis à l’essai par les Grenats la semaine dernière, Farid #Boulaya est la troisième recrue messine du mercato hivernal. Le milieu off. de 24 ans est prêté jusqu’à la fin de la saison par le @GironaFC avec OA. Plus d'infos https://t.co/ZtlMQ6Hg26 pic.twitter.com/e8mQT933Ox — FC Metz ☨ (@FCMetz) 19 janvier 2018

Prêté l’été dernier par Chelsea, Nathan ne sera pas resté longtemps à Amiens. Le milieu offensif brésilien quitte la Picardie pour rejoindre Belenenses.

Nathan Souza garantido por empréstimo do Chelsea FC até final da temporada.

Bem-vindo, Nathan ! #CruzdeCristo #Belenenses pic.twitter.com/aGya40tSWh — Os Belenenses, SAD (@BelenensesSAD) January 18, 2018

Les infos du jour à l’étranger

Chelsea recherche un numéro 9. A Chelsea, les Blues sont toujours à la recherche d’un attaquant afin de suppléer en deuxième partie de saison Alvaro Morata. Après l’abandon de la piste Andy Carroll puisque le joueur de West Ham est blessé, les Londoniens scrutent toujours en Angleterre. En effet, ils s’intéresseraient à l’international anglais Peter Crouch, qui a 36 ans évolue toujours à Stoke City. En cas d’échec, les Blues pourraient tenter de se tourner vers Edin Dzeko, l’attaquant bosniaque de la Roma, qui est en grande forme. Ils pourraient proposer 50 millions d’euros. Ils voudraient ajouter à cela 15 millions d’euros pour le latéral gauche romain, Emerson. Dans le sens des départs, la recherche d’un attaquant est active car Michy Batshuayi semble très proche d’un départ. Annoncé au FC Séville, le Belge pourrait aussi venir remplacer Pierre-Emerick Aubameyang à Dortmund.

Puel fait bloc contre les départs. Du côté de Leicester, Claude Puel peut s’inquiéter d’une vague de départs. En effet, plusieurs cadres du club pourraient aller voir ailleurs cet hiver. On pense bien sûr à Ryad Mahrez, qui était annoncé durant un temps du côté de Liverpool. Mais Puel ne veut pas le laisser partir et aurait fixé son prix à plus de 100 millions d’euros. Dans le secteur offensif les cas d’Islam Slimani mais aussi de Iheanacho seront aussi étudiés. Enfin, le défenseur central Yoahnn Benalouane intéresserait Rennes. L’ancien Stéphanois n’a pas la confiance de Claude Puel et chercherait à se relancer. Enfin dans le sens des arrivées, l’entraîneur français a balayé la rumeur Bouna Sarr. Le désormais latéral droit de l’OM était annoncé comme une possible recrue de Leicester ces derniers jours.

Ça chauffe pour Aubameyang à Arsenal. Mis à l’écart ce week-end pour le match face à Berlin, Pierre-Emerick Aubameyang commence vraiment à lasser au Borussia Dortmund qui se serait enfin décidé à accepter son départ. Le BvB réclame 65 M€ pour libérer son joueur plus que courtisé par Arsenal qui voit en l’ancien Stéphanois le successeur idéal à Alexis Sanchez sur le point de rejoindre Manchester United.

Guardiola voit Alexis Sanchez à Manchester United. Un temps annoncé du côté de Manchester City, s’il est toujours un joueur d’Arsenal, Alexis Sanchez devrait certainement rejoindre Manchester United. Interrogé sur le transfert du Chilien en conférence de presse, Pep Guardiola, le coach des Citizens, a fait une déclaration pour le moins fair-play : « ce que je sais aujourd’hui c’est qu’Alexis est un joueur d’Arsenal et je pense qu’il ira à Manchester United, donc félicitations au joueur et au club et bonne chance. Mon opinion concernant Alexis reste la même, je lui souhaite le meilleur. »

En bref à l’étranger

Après avoir relancé sa carrière chez les Aiglons, Mario Balotelli, sous contrat avec Nice jusqu’en juin 2019, a de fortes chances de mettre les voiles l’été prochain. Et selon La Gazzetta dello Sport, Super Mario a une idée bien en tête, celle de revenir jouer en Serie A.

Southampton a des vues sur l’attaquant néerlandais du Spartak Moscou Quincy Promes selon Sky Sports. L’international oranje a notamment été élu meilleur joueur de Russie en 2017.

Stoke City n’a pas tardé à réagir à l’intérêt de Chelsea pour Peter Crouch (36 ans). « Je l’apprends. Mais il n’y a absolument rien. De plus, Peter reste un membre très estimé de notre équipe et un personnage important du club. Il a si bien servi le club toutes ses années et il est toujours hautement considéré par le club », a lancé le président des Potters Peter Coates dans les colonnes du Stoke Sentinel. C’est dit.

C’est officiel !

Le Bayern Munich a confirmé l’arrivée de Leon Goretzka.

Libéré de son contrat avec Rennes, Raïs M’Bolhi (31 ans) n’a pas mis longtemps à rebondir. Le gardien international algérien s’est engagé avec le club saoudien d’Al Ettifaq.

إدارة نادي #الاتفاق تتعاقد مع الحارس الجزائري رايس مبولحي لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم مع أفضلية التجديد لموسم آخر pic.twitter.com/saZSBMNg3Z — نادي الاتفاق (@Ettifaq) 18 janvier 2018

Le club indonésien du Bornéo FC a annoncé la signature de Julien Faubert pour la saison 2018.

Pernah bermain bersama Real Madrid, West Ham United dan Bordeaux. Julien Faubert secara resmi menjadi bagian dari skuad Borneo FC untuk musim 2018. Welcome ! #BorneoFC #Samarinda #JayalahPesutEtam #DemiKejayaanSamarinda pic.twitter.com/uJbEv0ttN2 — Borneo FC Samarinda (@PusamaniaBorneo) 18 janvier 2018

Après un prêt de six mois à Sheffield United, le défenseur de Tottenham Cameron Carter-Vickers vient d’être prêté pour six mois à Ipswich Town.

| Town have completed the signing of Cameron Carter-Vickers from @SpursOfficial on loan until the end of the season #itfc https://t.co/Bjky3GTjvf pic.twitter.com/t7GGefTcJb — Ipswich Town FC (@Official_ITFC) 19 janvier 2018

le Corinthians accueille un nouvel attaquant en la personne d’Emerson Sheik, éphémère pensionnaire du Stade Rennais. Le buteur brésilien est présenté ce vendredi par le Timão.

Hoje é dia de apresentação dele, o herói da Libertadores 2012 ! #BemVindoEmersonSheik !#VaiCorinthians pic.twitter.com/82TafO47Qa — Corinthians (@Corinthians) January 19, 2018

Bursaspor a officialisé ce vendredi le départ d’Ismail Konuk. Le défenseur central turc âgé de 30 ans a résilié son contrat à l’amiable.

Sandro Raniere Guimarães Cordeiro, dit "Sandro", arrive en prêt d’Antalyaspor chez le promu italien Benevento.

Alla corte di De Zerbi arriva Sandro. https://t.co/HWfWbN4lDO — Benevento Calcio (@bncalcio) January 19, 2018

Parti de son club formateur en 2004, Robin van Persie fait son grand retour au Feyenoord. L’attaquant de 34 ans avait résilié son contrat avec Fenerbahçe il y a quelques jours.