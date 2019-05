Les infos du jour en France

Ça brûle pour Ferland Mendy. Depuis plusieurs semaines déjà, la presse ibérique évoque un intérêt prononcé de Zinedine Zidane pour Ferland Mendy, le latéral gauche tricolore de l’Olympique Lyonnais. Le média espagnol Marca nous communique que l’officialisation pourrait bientôt tomber. L’OL évalue son joueur à 50 millions d’euros, alors que le Real Madrid estime son prix à un montant environnant les 30 millions d’euros. Des compromis vont devoir être trouvés des deux côtés, mais il n’y a en tout cas aucun doute sur l’intérêt merengue.

En bref en France

Info FM : Homme fort du milieu de terrain du Red Bull Salzbourg, Diadie Samassekou attise les convoitises. Véritable coup de cœur pour Andoni Zubizarreta, le joueur pourrait quitter l’Autriche cet été. L’Olympique de Marseille n’a jamais perdu le contact, mais l’affaire va être corsée.

Avec seulement 8 apparitions en Premier League, Serge Aurier est devenu indésirable chez les Spurs, qui souhaitent le vendre cet été. Cela pourrait faire les affaires de l’AS Monaco, qui aimerait recruter l’arrière-droit ivoirien, comme l’indique France Football.

Selon les informations de Ruhrnachrichten, Neven Subotic (30 ans), libre de tout contrat, se trouverait actuellement en discussions avec le Fortuna Dusseldorf.

Alors qu’une rumeur annonçait un intérêt de Waldemar Kita pour Raymond Domenech, Ouest-France indique que l’ancien sélectionneur des Bleus n’est pas du tout dans les plans du président du FC Nantes.

C’est officiel en France !

Oussama Haddadi (27 ans) quitte Dijon et signe en Arabie Saoudite. Le club d’Ettifaq FC (Arabie Saoudite) a officialisé le transfert du latéral gauche international tunisien.

⚪️ إدارة نادي #الاتفاق تتعاقد مع الظهير التونسي أسامة حدادي لتمثيل الفريق الأول بالنادي لمدة 4 سنوات، على أن يتم التوقيع النهائي بعد تجاوز اللاعب الفحص الطبي في مستشفيات المانع @AlmanaHospitals الشريك الطبي للنادي pic.twitter.com/ShEdu6WJPd — نادي الاتفاق (@Ettifaq) 28 mai 2019

Un gardien de l’ASSE arrive à Chambly. Le FC Chambly-Oise accueille un troisième gardien provenant de l’AS Saint-Etienne, Kylian Le Roy (21 ans), pour intégrer son groupe professionnel.

Les infos du jour à l’étranger

Le FC Barcelone s’agite dans tous les sens pour cet été. L’entraîneur Ernesto Valverde était un temps annoncé sur le départ, mais les dernières informations de la presse catalane indiquent qu’il sera finalement maintenu. Plusieurs noms avaient déjà filtré pour le remplacer, comme Roberto Martinez, Unai Emery ou encore Laurent Blanc. Mais son président Josep Bartomeu a confirmé hier soir qu’il resterait bien l’entraîneur du Barça la saison prochaine.

Griezmann dans le doute. Le plus gros dossier estival du Barça reste sans aucun doute celui d’Antoine Griezmann. Tout porte à croire que le Français, qui a annoncé son départ de l’Atlético de Madrid, portera les couleurs Blaugrana la saison prochaine. Pourtant, rien n’est encore signé. En effet, une grosse partie du vestiaire barcelonais serait contre sa venue, ce qui aurait provoqué la colère du champion du monde. L’avenir de Griezmann serait donc encore indéterminé, tout en sachant que le PSG reste à l’affût dans ce dossier.

Une deuxième grosse recrue est attendue du côté du Barça, le Néerlandais Matthijs de Ligt. Un temps pressenti à la Juventus, il s’était rapproché de Barcelone pour rejoindre son ex-coéquipier Frenkie de Jong. Mais aujourd’hui même, on apprend que son agent Mino Raiola demande une plus grosse somme que les 75 millions d’euros évoqués ces dernières semaines pour transférer son joueur en Catalogne. Ce qui refroidirait clairement le Barça. Du coup, le Paris Saint-Germain serait revenu dans la course à sa signature.

Umtiti et Semedo sur le départ. Samuel Umtiti, qui a très peu joué cette saison à cause de nombreuses blessures, aurait été placé sur la liste des transferts pour cet été. La Juventus s’apprêterait à faire une offre pour le champion du monde. Quant à Nelson Semedo, il plaît beaucoup à l’Atlético de Madrid qui espère inclure Antoine Griezmann dans la transaction. Enfin, Barcelone aurait aussi proposé un deal surprenant au PSG. Un échange Neymar contre Ousmane Dembélé ou Philippe Coutinho. Cela confirmerait bien que le FC Barcelone est prêt à vendre ses deux joueurs durant l’été.

En bref à l’étranger

Sergej Milinkovic-Savic pourrait ne pas rester à la Lazio cet été. Dernièrement, les médias italiens expliquaient que le club romain avait trouvé un accord contractuel avec la Juventus pour un futur transfert. Ce mercredi, La Gazzetta dello Sport avance que la Vieille Dame pourrait proposer 60M€ à la Lazio pour s’attacher les services du joueur serbe.

Tottenham aurait soumis une première offre de 60 M€ au Betis Séville pour Giovani Lo Celso. Mais le club andalou réclament 100 M€ pour laisser filer l’ancien milieu du PSG explique la BBC.

Pour convaincre l’état major madrilène de laisser partir l’actuel capitaine, Sergio Ramos, il faudra également dépenser cette même somme. Son prix a été fixé à 100 millions d’euros selon As.

Les dirigeants des Colchoneros s’activent déjà en coulisse pour trouver un successeur à Filipe Luís, positionné au poste de latéral gauche. Comme l’indique l’émission "El Larguero" diffusée sur la Cadena SER, le nom de Ben Chilwell (22 ans), défenseur à Leicester, intéresse fortement les recruteurs madrilènes.

Courtisan déclaré du jeune Leroy Sané (23 ans) évoluant à Manchester City, le Bayern Munich pourrait finalement faire machine arrière. Le président bavarois Uli Hoeness a en effet déclaré à Sport Bild : « je n’ai pas encore de chiffre exact, mais je pense que financièrement ce sera très difficile. »

C’est officiel à l’étranger !

Ménage à West Ham. Les Hammers ont communiqué les départs de plusieurs cadres dont Samir Nasri (31 ans), Andy Carroll (30 ans) et Adrian (32 ans). Tous les trois sont au 30 juin en fin de contrat.

Thank you and good luck to two West Ham United servants https://t.co/rhf7Gz26V4 — West Ham United (@WestHamUtd) 29 mai 2019

Marco Friedl définitivement transféré au Werder. Après un prêt accordé par le Bayern Munich la saison dernière, l’arrière gauche Marco Friedl (20 ans) continuera à porter le maillot du SV Werder Brême.

Stuttgart se renforce en attaque. Le milieu de terrain Philipp Klement (26 ans) passe du SC Paderborn 07 au VfB Stuttgart et signe un contrat jusqu’au 30 juin 2023.