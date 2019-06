Les infos du jour en France

Ça va bouger du côté du LOSC. Lille devrait voir son effectif chamboulé durant l’intersaison. Nicolas Pépé, va partir et pour près de 80 millions d’euros. En tout cas, c’est le prix que souhaitent les Dogues qui tenteraient de vendre l’Ivoirien à Liverpool. D’autres cadres pourraient aussi quitter le Nord cet été comme Mike Maignan, actuellement dans le viseur de Manchester United. Youssouf Koné et Thiago Mendes intéresseraient fortement Lyon alors que Rafael Leao ne laisse pas insensible Valence. Enfin, Luiz Araujo aurait une touche avec Nice. Une chose est certaine néanmoins, Anwar El Ghazi ne reviendra pas à Lille. Le club nordiste a annoncé aujourd’hui officiellement le transfert définitif du Néerlandais à Aston Villa où il était prêté. Ces possibles départs obligent donc le dauphin du PSG à tenter des coups. Justement, un joueur de Paris est dans le viseur des Lillois. Il s’agit de Stanley N’Soki, qui voudrait plus de temps de jeu. Selon nos informations, l’OL serait aussi sur le coup et devrait rencontrer le joueur dans les prochains jours. Mais c’est surtout dans le domaine offensif que Lille aura des besoins afin de remplacer Nicolas Pépé. Le LOSC aurait proposé 10M€ pour Jeff Reine-Adelaïde, à Angers. Mais il se pencherait aussi sur son coéquipier Flavien Tait, sur Victor Osimhen, de Charleroi, Dodi Lukebakio, de Watford, qui était prêté à Dusseldorf cette saison, ou encore Yusuf Yazici, de Trabzonspor.

Le PSG accélère pour Pablo Sarabia. Le Paris SG serait très sérieusement intéressé par Pablo Sarabia (27 ans) selon le quotidien andalou Estadio Deportivo. L’ancien pensionnaire du Real Madrid, sous contrat jusqu’en juin 2020, possède une clause libératoire fixée à 18 M€., que le PSG compterait payer. Thomas Tuchel et la cellule de recrutement parisienne sont séduits par les 22 réalisations toutes compétitions confondues et les 13 passes décisives en Liga.

En bref en France

Marca croit savoir que le Paris SG est, comme l’Atlético de Madrid et la Juventus Turin, intéressé par les services de Nicolas Otamendi (31 ans). Le défenseur international argentin est sous contrat avec Manchester City jusqu’en juin 2022.

Cet été, l’Olympique de Marseille doit vendre. Et selon les informations de Sky Sports, Morgan Sanson pourrait être le premier à quitter l’Orange Vélodrome. Proposé à Newcastle et Wolverhampton, l’ancien de Montpellier fait l’objet de discussions concrètes avec West Ham. Montant demandé par l’OM : 35 M€.

L’Olympique de Marseille ne laissera pas filer Dimitri Payet cet été, selon La Provence. André Villas-Boas compterait sur le Réunionnais pour la saison prochaine. Dans le même temps, Marseille adore son latéral droit Hiroki Sakai et ne compte pas s’en séparer. Mais il est désormais dans le viseur de Tottenham et pourrait bien devenir un acteur du mercato estival.

L’Olympique de Marseille adore son latéral droit Hiroki Sakai et ne compte pas s’en séparer. Mais il est désormais dans le viseur de Tottenham et pourrait bien devenir un acteur du mercato estival.

Pour son attaque, l’Olympique de Marseille étudie plusieurs pistes. Outre Patrick Schick (23 ans, AS Roma), le nom de Gaëtan Laborde (25 ans, Montpellier) est également sur les tablettes phocéennes, explique La Provence.

Jeff Reine-Adelaïde, l’attaquant reconverti milieu relayeur à Angers, intéresse l’AC Milan d’après Tuttosport. Il est également dans le viseur du LOSC. Angers ne compte pas vraiment le céder cet été.

Un club semble en pole position pour recruter Benjmain Bourigeaud. C’est le Séville FC. La formation andalouse a déjà formulé une première offre au Stade Rennais. Comme l’indique Estadio Deportivo, les Andalous ont proposé 11,5 M€ à Rennes pour recruter le milieu français, une offre repoussée par les Bretons. Ils demandent au moins 15 M€.

Amiens se serait positionné sur le défenseur du Dinamo Zagreb Amir Rrahmani (25 ans), selon La Dernière Heure. Le gaucher, capable d’évoluer dans l’axe ou sur le flanc, intéresse également le Celtic Glasgow et le Standard de Liège.

Révélation du Paris FC, Silas Wamangituka attise les convoitises de nombreux clubs. Selon les informations de La Provence, l’OM l’a observé, mais n’est pas encore passé en action sur ce dossier qui pourrait coûter 6 M€. Deux clubs étrangers et un Français ont déjà fait des offres.

C’est officiel !

Kombouaré quitte Dijon. Dijon et Antoine Kombouaré se séparent. Le coach kanak, qui a obtenu le maintien du club en Ligue 1, a choisi de ne pas rempiler pour une saison de plus.

OFFICIEL - Fin de collaboration entre Antoine #Kombouaré et le @DFCO_Officiel Le communiqué de presse https://t.co/i9a75MhlXu Merci à Antoine Kombouaré et son staff pour avoir atteint l'objectif maintien en @Ligue1Conforama ! pic.twitter.com/vL27Hx2m6i — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) 9 juin 2019

Les infos du jour à l’étranger

Les Madrilènes vont faire le ménage. Le Real Madrid a recruté Eden Hazard vendredi soir pour 100 millions d’euros et devrait accueillir Ferland Mendy prochainement pour environ 50 millions d’euros. De sacrés sommes que les Madrilènes vont devoir amortir en réalisant plusieurs ventes. Les médias espagnols annoncent que les Merengues espèrent plus de 300 millions d’euros de ventes cet été pour pouvoir continuer à dépenser sans compter. Le plus bankable est bien évidemment Gareth Bale. Les retours de prêt de James Rodriguez et prochainement de Mateo Kovacic pourraient aussi rapporter gros. Isco, Lucas Vazquez, Theo Hernandez ou encore Keylor Navas qui pourrait prendre la direction du PSG, sont aussi sur la liste des transferts du Real. Enfin, Sergio Reguillon, Dani Ceballos et Marcos Llorente, qui sont en manque de temps de jeu pourraient aussi participer à l’opération renflouage de caisse du club merengue.

Ben Yedder souhaite quitter Séville. À Séville depuis 2016, Wissam Ben Yedder, auteur d’une saison pleine, avoue penser qu’il est désormais temps d’aller voir ailleurs. « C’est le bon timing comme on dit. Je le ressens également. Mais je ne peux pas manquer de respect au club. Quel que soit le choix, je serai bien », a-t-il ainsi poursuivi alors qu’on annonce l’attaquant international français du côté du FC Barcelone l’année prochaine.

En bref à l’étranger

La Gazzetta dello Sport indique que la Juventus Turin pense à offrir Emerson Palmieri (24 ans, Chelsea) à Maurizio Sarri pour succéder à Alex Sandro (28 ans), annoncé sur le départ.

Maxime Gonalons, perturbé par les blessures cette saison au Séville FC, serait sur les tablettes de deux clubs de Premier League selon L’Équipe : Everton et West Ham.

ESPN explique que Manchester United va devoir faire de gros efforts s’il espère attirer Aaron Wan-Bissaka (21 ans). Les Red Devils ont effet transmis une offre de 40 M€ + bonus à Crystal Palace. Une proposition repoussée par les Eagles, qui réclament près de 65 M€ pour lâcher leur international Espoirs anglais.

C’est officiel !

Rafinha choisit Flamengo. En fin de contrat au Bayern Munich, Rafinha (33 ans) disposait de quelques touches en Europe, à Benfica notamment. Mais le Brésilien a choisi de rentrer au pays, où il s’est engagé avec Flamengo pour deux ans.

Rafinha é o novo reforço do Mengão ! Seja bem-vindo ! #CRF pic.twitter.com/8IhJPrALhn — Flamengo (@Flamengo) 10 juin 2019

Alex Remiro à la Real Sociedad. La Real Sociedad a annoncé l’arrivée du portier Alex Remiro (24 ans), qui arrive gratuitement au terme de son contrat avec le voisin et ennemi de l’Athletic.

COMUNICADO OFICIAL : Acuerdo con Alejandro Remiro para que se incorpore a partir del 1 de julio #OngiEtorriRemiro #RealSociedad https://t.co/TSqveP0F4R — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) 10 juin 2019

Schalke 04 mise sur Jonjoe Kenny. Schalke 04 a obtenu le prêt du latéral droit anglais Jonjoe Kenny (22 ans) pour la saison prochaine. Joueur d’Everton, il est sous contrat jusqu’au 30 juin 2022 avec les Toffees.

"Oh mein Gott, sie haben Kenny verpflichtet !" pic.twitter.com/F9dzyhvp3s — FC Schalke 04 (@s04) 10 juin 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10