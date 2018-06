Un nouveau dégraissage s’engage à Monaco Le mercato a déjà commencé du côté du Rocher, et avec lui son dégraissage habituel. Lundi, le FC Liverpool officialisait l’arrivée de Fabinho pour 55 millions d’euros, bonus compris. Un autre départ pourrait bientôt avoir lieu, il s’agit de Thomas Lemar fortement pressenti du côté de l’Atlético de Madrid. Mais pour le faire venir, les Colchoneros devront débourser au moins 60 Millions d’Euros. Et ce n’est pas tout puisque Radamel Falcao pourrait également quitter le dauphin de la Ligue 1. Son nom revient avec insistance du côté du Milan AC et il s’est dit honoré d’un tel intérêt, en précisant que le football italien lui plaisait même s’il restait sous contrat avec Monaco. Les deux clubs seraient d’ailleurs porches d’un accord, mais dans l’autre sens. En effet, le jeune attaquant portugais de 22 ans André Silva pourrait quitter Milan et atterrir sur le Rocher dans les jours à venir. On parle d’un transfert d’environ 32 millions d’euros. En défense, Djibril Sidibé serait sur le départ, et lui aussi en direction de l’Atlético de Madrid. Le joueur serait déjà d’accord avec le club espagnol qui pourrait offrir 25 millions d’euros pour s’attacher ses services, mais Monaco en voudrait plutôt 30. Pour le remplacer, le club de la Principauté pisterait Pol Lirola, jeune latéral droit de Sassuolo de 20 ans.

Kevin Gameiro proposé à l’OL. Si Hatem Ben Arfa discute toujours avec l’OL en cas de départ de Nabil Fekir, le club rhodanien dispose de nombreux plans B en cas d’échec de la piste HBA. L’un d’entre eux mène à Kevin Gameiro. Selon Le Progrès, l’attaquant international tricolore de l’Atlético Madrid a été proposé il y a quelques jours à l’OL.

D’après L’Equipe, François Bellugou quitte l’ESTAC. Le défenseur central de 31 ans reste tout de même en Ligue 2 puisqu’il s’engage avec Auxerre pour trois ans. Le transfert est estimé à 200 000 €.

Stéphane Martin, le président des Girondins, a tenu une conférence de presse ce vendredi dans laquelle il a déclaré que Malcom n’était pas encore parti. « C’est un peu comme une enchère, il y a des espoirs, un prix de réserve, mais vous savez bien qu’on ne communique pas sur ces données économiques là. Malcom, c’est un joueur qui suscite de l’intérêt, c’est certain, son départ n’est pas écrit dans le marbre à 100 %, mais évidemment que le montant de son transfert aura des incidences sur la suite. »

D’après Sky Sports, West Ham est en négociations avancées avec le PSG pour enrôler Javier Pastore. Les deux clubs sont proches d’un accord autour de 20 M€.

La Gazzetta dello Sport explique qu’en cas de départ d’Alisson, l’AS Roma aurait un œil sur le gardien de but du Paris SG Alphonse Areola, tout comme le Naples de Carlo Ancelotti.

D’après Le Parisien, Abdourahmane Barry (18 ans), un jeune défenseur central de la réserve serait tout proche de rejoindre le Red Bull Salzbourg. Un accord aurait même été trouvé avec la formation autrichienne. De son côté Moussa Sissako (17 ans) pourrait rejoindre Brighton mais le PSG tenterait de retenir le joueur.

Le Torino s’intéresse depuis plusieurs semaines à Bouna Sarr, belle surprise de la saison de l’Olympique de Marseille. Pour convaincre les Phocéens de lâcher leur joueur, les Turinois pourraient inclure Mbaye Niang, qui intéresserait l’OM, dans l’opération, annonce Tuttosport ce vendredi.

Le Courrier de l’Ouest assure dans son édition du jour que le Stade Rennais a formulé une offre de 22 M€ à Angers pour l’attaquant camerounais Karl Toko Ekambi.

Suk Hyun-jun vient d’être acheté définitivement par Troyes, au FC Porto pour 2 M€, mais il ne devrait pas rester longtemps dans l’Aube. En effet, selon L’Equipe, Angers pourrait l’acheter dans la foulée pour 3 M€ !

Auteur d’une saison correcte avec le LOSC, Yassine Benzia a éveillé la convoitise de deux clubs étrangers. Selon l’Equipe, l’ancien Lyonnais a tapé dans l’oeil d’Huddersfield (Premier League) et du FK Krasnodar (D1 Russe).

L’ESTAC lève l’option d’achat de Suk

Abdoulaye Sané à Sochaux

Mino Raiola ne voit pas Donnarumma quitter l’AC Milan cet été. Le turbulent agent du gardien de but assure même qu’il pourrait rester à vie avec les Rossoneri. « Donnarumma pourrait rester au Milan, même à vie. Non, ce n’est pas ironique ! D’ailleurs, je ne sais pas ce que c’est… Je dirais qu’il y a plus de chances que les Chinois quittent le Milan plutôt que Gigio ! Maintenant, il faut respecter les supporters, surtout ceux qui sont intelligents. Ces derniers ont toujours voulu qu’il reste à vie dans leur club. »

Tottenham réclame 48,3 M€ pour Pochettino. En pole pour remplacer Zinedine Zidane, Mauricio Pochettino ne sera pas facile à déloger de Tottenham. Le technicien argentin, qui a récemment prolongé avec les Spurs, vaudrait 48,3 M€ selon The Times. C’est en tout cas à cette condition que le président du club anglais accepterait de discuter avec le Real Madrid...

Laurent Blanc priorité de Chelsea. La piste Maurizio Sarri ayant du plomb dans l’aile, Chelsea a fixé sa priorité pour remplacer Antonio Conte sur le banc de touche des Blues. Le Daily Mail annonce que Laurent Blanc est désormais la priorité du board de l’écurie anglaise. Si la piste menant au technicien français venait à échouer, Chelsea serait disposé à rappeler Avram Grant, passé sur le banc du club londonien en 2007/08.

Dortmund s’agite en coulisses. Le club allemand a commencé son mercato dès la fin du championnat français en faisant venir Lucien Favre pour prendre les commandes de l’équipe. L’ancien entraineur de l’OGC Nice pourrait ne pas venir seul et ramener dans ses valises Alassane Pléa. Dortmund tient déjà une recrue officielle, il s’agit du milieu offensif Marius Wolf en provenance de Francfort, qui s’est engagé avec le Borussia jusqu’en 2023. Nous le révélions, il y a déjà une quinzaine de jours, Lucien Favre souhaiterait faire venir Abdou Diallo qui évolue sous les couleurs de Mayence. Aujourd’hui les deux parties seraient proches d’un accord, on parle d’environ 20 millions d’euros. D’autres jeunes joueurs auraient aussi tapé dans l’oeil du coach suisse. Le Lillois Nicolas Pépé, mais aussi l’international français Benjamin Pavard. Pour ce dernier les choses pourraient être compliquées, car son club Stuttgart ne souhaiterait pas s’en séparer. Et parce que l’opération pourrait couter jusqu’à 50 millions d’euros. Mais il pourrait aussi y avoir des départs du côté de Dortmund, on parle notamment de Christian Pulisic qui pourrait quitter l’Allemagne en direction de Tottenham. Le profil du jeune milieu offensif intéresserait particulièrement Mauricio Pochettino.

Amadou Haidara (20 ans, milieu de terrain de Salzburg) est courtisé par le RB Leipzig, Tottenham et Chelsea selon France Football. Pour rappel, Haidara est sous contrat jusqu’en 2021 avec le club autrichien.

Annoncé dans la possible short list du Real Madrid pour succéder à Zinedine Zidane, Joachim Löw n’a pas mis longtemps à réagir. En conférence de presse, le sélectionneur allemand a indiqué qu’il n’avait pas l’intention de rejoindre la Casa Blanca. « Je peux totalement l’exclure, le Real Madrid trouvera un bon remplaçant, mais oui, la démission de Zidane m’a également surpris. »

À en croire les informations de Sport, les dirigeants de la Casa Blanca pourraient songer à Massimiliano Allegri. Encore sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2020, le technicien italien pourrait en effet plaire à la direction des Merengues, notamment de par son expérience. Le média espagnol parle tout de même d’un éventuel accord autour de cinq millions d’euros, mais la transaction s’annonce compliquée.

Interrogé par Ekstrabladet, Bayram Tutumlu, agent de Michael Laudrup, a expliqué que son poulain avait discuté avec le Real Madrid et faisait partie des candidats pour prendre la succession de Zinedine Zidane.

Selon les informations de Sport, plusieurs joueurs du FC Barcelone ont demandé au président Bartomeu de ne pas laisser l’opportunité de signer Thiago Alcantara. L’ancien milieu de terrain du club pourrait quitter le Bayern Munich cet été et son retour serait souhaité par une grande partie du vestiaire blaugrana.

Le jeune latéral droit du FC Porto Diogo Dalot est attendu ce vendredi à Manchester pour passer la visite médicale rapporte le Daily Mail. Son transfert devrait rapporter 15 M€ au club portugais.

Au point mort il y a quelques semaines, la piste Luis Enrique serait relancée. Chelsea aurait en effet réactivé les négociations avec le technicien espagnol. Selon les informations de Sport, les Blues pourraient même proposer un contrat de trois ans à l’ancien entraîneur du Barça.

Après un échec cuisant au LOSC, Marcelo Bielsa pourrait revenir sur un banc européen dans les prochaines semaines. Selon El Correo, El Loco serait la priorité de Leeds United. Le club anglais a terminé à la 13e place du Championship (équivalent L2).

Selon Sky Sport Italia, Bologne et Naples sont parvenus à un accord pour le transfert de Simone Verdi (25 ans), milieu offensif international italien (3 capes). L’opération avait déjà failli se faire en janvier.

Le milieu de terrain gabonais Didier Ndong (23 ans) va quitter Sunderland. Le plus gros transfert de l’histoire du club qui a été prêté cet hiver à Watford, pourrait rebondir en Italie. Selon Sky Sports, l’international gabonais se rapprocherait du Torino disposé à débourser plus de 7 millions d’euros. Amiens et l’Atalanta Bergame seraient également sur les rangs.

Malgré la relégation de Benevento en Serie B, Bacary Sagna (35 ans) pourrait prolonger son contrat avec « le club de la sorcière », annonce le Corriere dello Sport.

Selon A Bola, Benfica négocierait actuellement le transfert de Joshua Guilavogui (27 ans), milieu de terrain international tricolore (7 sélections) du VfL Wolfsbourg. L’ancien Stéphanois aurait déjà rencontré la direction lisboète, mais son salaire reste encore pour l’heure un obstacle.

Le président du Sporting CP Bruno de Carvalho vient d’annoncer la résiliation du contrat du gardien et capitaine des Leões Rui Patricio en conférence de presse. Le portier international portugais est annoncé avec insistance du côté de Naples et de Wolverhampton.

Ben Hamer rejoint Huddersfield

#htafc can confirm that goalkeeper @BenHamer21 will join the Club as a free agent on 1 July 2018 !

The 30-year-old shot-stopper has signed a three year deal with the Terriers.

https://t.co/DcrVbO2dGv (AT) pic.twitter.com/6MR2FQ4PrV

— Huddersfield Town (@htafcdotcom) June 1, 2018