L’Ajax impressionne l’Europe

Après le Real Madrid en 8e de finale, l’Ajax Amsterdam a réalisé un nouvel exploit majuscule hier soir en allant chercher sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions sur le terrain de la Juventus Turin (2-1). De Ligt, De Jong et tous leurs coéquipiers font bien sûr la une du principal quotidien du pays, AD Sportwereld. Mais ils se retrouvent aussi en première page du journal portugais A Bola, qui salue « les petits fils de Johan Cruyff ». Pour AS, « l’Ajax a tout simplement sorti Cristiano Ronaldo », sans doute le favori de la compétition. Même le journal pro-turinois Tuttosport se la joue beau perdant. Le média écrit que le club hollandais « a été grand », tout en signalant que la qualification n’est pas volée et que la Juventus ne méritait pas d’aller plus loin.

Le Barça en « Messifinales »

Un doublé en 20 minutes puis une nouvelle prestation exceptionnelle. Il n’en fallait pas plus pour retrouver Lionel Messi en une de la plupart des journaux européens. La Pulga a qualifié à lui seul son club pour les demi-finales. Les « Messifinales » plutôt pour Mundo Deportivo et l’Esportiu. Sport indique qu’avec un tel joueur « cette année, c’est sûr, c’est la bonne » pour le FC Barcelone privé de titre en Ligue des champions depuis 2015. La presse britannique aussi ne peut que s’incliner devant le génie argentin. « Manchester est tombé sur un Messi total » pour le Sun. « Donnez-lui le Ballon d’Or », implore le Daily Express. Le retentissement de la masterclass du numéro 10 barcelonais se fait sentir jusqu’en Écosse : « un magique Messi torture United », écrit le Daily Record.

La Juventus se tourne vers Ndombélé

À peine éliminée de la Ligue des Champions par l’Ajax Amsterdam, la Juventus Turin semble déjà se tourner vers la saison prochaine. Même si la presse italienne fait bien sûr ses unes sur l’énorme fiasco turinois, le Corriere dello Sport explique que la Vieille Dame va intensifier son pressing sur le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, Tanguy Ndombélé. Des scouts vont encore venir l’observer dans les prochaines semaines dans la capitale des Gaules et la Juve va donc passer la seconde sur ce dossier. L’OL semble vendeur, Jean-Michel Aulas ayant indiqué qu’un joueur majeur quitterait le club cet été. Et une forte somme est attendue pour l’international français. On parle d’un prix entre 80 et 100 millions d’euros.