« De quelle planète viens-tu Cristiano Ronaldo ? »

« De quelle planète viens-tu Cristiano Ronaldo ? » C’est ce que toute la terre se demande aujourd’hui et c’est aussi le titre du journal As. Le quotidien espagnol, qui a également calculé la hauteur à laquelle CR7 a frappé le ballon : 2,23m, se demande ironiquement si son but d’anthologie mérite d’être inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Dans l’autre média madrilène, Marca, on a fait sobre mais efficace : c’est « El Gol », LE but.

« Œuvre d’art »

En Italie, chez les perdants donc, on s’incline devant l’« œuvre d’art » de CR7. Titre choisi par le Corriere dello sport pour décrire ce bijou. De son côté, Tuttosport reprend le thème général : Cristiano vient d’« une autre planète ». Et la Gazzetta dello sport affiche en gros « CR Wow ! » sur sa Une, en n’oubliant pas l’autre actu du jour : « et aujourd’hui Messi. Est-ce que tu es là Alisson ? », demande le journal au gardien de l’AS Roma qui fera face ce soir à la Pulga.

Une vitesse de 76 km/h

En Angleterre, dans le Daily Mail, on en vient même à se demander si ce n’est pas « le plus beau, le plus grand, but de l’histoire de la Ligue des Champions ». Le quotidien anglais a même pris soin de parler de ce but en chiffres : une distance de 11 mètres entre le ballon et le but. Une vitesse de 76 km/h pour la frappe de balle. Et une hauteur de 1,52m entre le sol et Cristiano Ronaldo. Enfin, au Portugal, sur sa terre natale, c’est tout simplement « monumental » pour O Jogo. « C’est le plus grand » résume le journal A Bola.